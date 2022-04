Coachella 2022: descubra como assistir aos shows de forma online

Embora aconteça nos Estados Unidos, o Coachella Festival é bem conhecido pelo público brasileiro que acompanha o cenário pop internacional. Foi lá, por exemplo, que Beyoncé fez uma das performances mais celebradas de sua carreira.

Em 2022, o festival traz duas brasileiras no line-up, pela primeira vez: Anitta e Pabllo Vittar. A carioca se apresenta nas sextas-feiras, dias 15 e 22 de abril, data em que Harry Styles é a atração principal.

Já a drag queen maranhense sobe ao palco do festival aos sábados, dias 16 e 23 de abril, quando Billie Eilish é a headliner.

E vai ser possível “dar suporte” às artistas mesmo estando aqui no Brasil: os shows serão transmitidos via YouTube, no canal oficial do Coachella, a partir das 20h (horário de Brasília).

Contudo, para quem estará presencialmente, as apresentações começam às 16h daqui e vão até por volta das 4h da manhã.

Mesmo assim, os horários de Anitta e Pabllo Vittar não são tão impossíveis para os brasileiros - ao menos, nesta sexta-feira (15). A primeira se apresenta às 18h (22h no horário de Brasília), enquanto a segunda sobe ao palco às 20h25 (0h25 no horário de Brasília).

Confira os destaques de cada dia no Coachella:

Sexta-feira (15 e 22 de abril): Harry Styles | Anitta | Arcade Fire | Phoebe Bridgers | Daniel Caesar | Carly Rae Jepsen

Harry Styles | Anitta | Arcade Fire | Phoebe Bridgers | Daniel Caesar | Carly Rae Jepsen Sábado (16 e 23 de abril): Billie Eilish | Pabllo Vittar | Megan Thee Stallion | Disclosure | Girl in Red | Conan Grey | Rina Sawayama

Billie Eilish | Pabllo Vittar | Megan Thee Stallion | Disclosure | Girl in Red | Conan Grey | Rina Sawayama Domingo (17 e 24 de abril): The Weeknd | Swedish House Mafia | Doja Cat | Kim Petras | FINNEAS | Joji | Karol G

Confira também os horários de cada apresentação neste primeiro fim de semana (importante lembrar da diferença no fuso horário, com o Brasil 4h à frente):

Leia também: Netflix divulga sinopse e fotos da segunda temporada de ‘Cidade Invisível’