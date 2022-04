André Lamoglia conta como foi contracenar com Manu Rios em ‘Elite’

A série de TV “Elite” passou a última semana como um dos assuntos mais comentados e uma das produções mais assistidas da Netflix na última semana.

Dentre os tópicos que permearam as discussões, as cenas de sexo entre Iván (André Lamoglia) e Patrick (Manu Rios) estiveram entre os debates mais acalorados entre os fãs - seja pelo fato de que Lamoglia é um representante brasileiro em “Elite”, seja pela química do casal em si.

Novo no colégio Las Encinas, Iván é filho de um famoso jogador de futebol brasileiro, que se aproxima de Patrick, mas, apesar da atração pelo colega, insiste que é heterossexual. Paralelamente, ele demonstra interesse por Ari, irmã de Patrick.

Antes de “Elite”, Lamoglia nunca tinha gravado cenas de sexo em sua carreira, mas ele garantiu ao portal Hugo Gloss que a experiência foi tranquila.

“Estava preocupado em filmar essas cenas. Principalmente porque eu nunca fiz uma cena como essa na minha carreira antes, então fiquei pensando na logística de como seria feito”, disse na entrevista.

Além disso, ajudou o fato de que suas cenas foram com o ator espanhol Manu Rios. “Ele me deixou muito à vontade, e o fato de nos darmos bem é ótimo para a série e as cenas”, explicou, em outra entrevista, dessa vez à GQ Brasil. André afirmou que ele ganhou um amigo muito próximo dentro e fora do trabalho.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

