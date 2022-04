Ana Maria Braga recebe Viviane Araújo e papo sobre maternidade rola solto

O “Mais Você” desta Sexta-feira Santa (15) recebeu a Viviane Araújo. Ana Maria Braga quis saber tudo sobre a espera do primeiro filho da atriz, Joaquim, e sobre os preparativos para cair na avenida neste Carnaval.

“Vou desfilar, mas minha médica está me acompanhando e com todas as recomendações. Vou diminuir o salto, venho com fantasia sem peso, tocando tamborim e dando close”, explicou rainha de bateria do Salgueiro, grávida de quatro meses.

Aos 47 anos, Viviane contou sobre o tratamento que fez para realizar o sonho de ser mãe. “Fizemos inseminação artificial, com esperma dele e com óvulo doado, porque eu não tinha mais como ovular. Óvulo na minha idade já não é mais saudável. Foi uma experiência incrível. Acho necessário falar sobre isso, porque muitas mulheres têm preconceito, às vezes não conseguem engravidar e não aceitam, e eu digo que isso é um caminho, é uma esperança.”

Recados

Ana Maria presenteou Viviane com recados de colegas de profissão e de samba.

“Que você seja muito feliz neste Carnaval. Você é uma inspiração nesse lugar, nesse posto. Desejo um Carnaval de luz, de amor e de vida. Você é nossa representante para isso. Vamos estar aqui esperando para te assistir”, disse Paolla Oliveira, em vídeo enviado ao programa.

“Vivi, você sabe o tanto que te amo e te admiro. É a rainha das rainhas e vai ser a mamãe das mamães também, porque você é autêntica e maravilhosa. Joaquim já está ganhando, está chegando com uma mãezona esperando por ele. Amo te ver brilhar”, completou Sabrina Sato.

Registro nas redes

Ao fim da gravação do matinal, Viviane Araújo correu para as redes para agradecer à recepção de Ana Maria nesta manhã.

“Olha minha carinha de felicidade tomando café com a querida @anamaria16. Obg Ana por todo carinho q eu fui recebida por vc e toda sua equipe! Vc é uma pessoa de muita luz!”, escreveu.