Agressão de Maria dentro do ‘BBB 22’ ainda é assunto e ex-sister rebate

Maria foi expulsa do “BBB 22″ após agredir Natália Deodato durante um jogo da discórdia, quando bateu com o balde, que fazia parte da dinâmica, na cabeça da designer de unhas. Mesmo com o fim do programa chegando, o tema ainda rende assunto.

Nesta semana, a cantora comentou, durante uma conversa com os fãs, que deixou a casa do reality show da Globo muito tranquila e que a expulsão não é um problema para ela.

“Sinceramente? Acho que vocês sofreram mais do que eu. Não fiquei cinco minutos preocupada [risos]. Depois que conversaram comigo, fui embora direto para minha casa ver meus amigos. Achei uma saída muito boa”, disse ela em seu Instagram.

Por causa da agressão, Maria não participou do encontro com os ex-BBBs durante uma nova dinâmica da prova do líder e, também, não estará no último programa da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”, previsto para ir ao ar no final de abril.

Vale lembrar que Natália Deodato também foi eliminada do “BBB 22″ e no “Bate-Papo BBB”, apresentado por Rafa Kalimann, ela viu um vídeo de Maria, que afirma o contrário: “Está tudo bem aqui, principalmente a Natália. Senti muita culpa e queria tranquilizar o coração dela aqui fora. Vida que segue”.

Em seguida, Nat respondeu o vídeo, mostrando que não guarda rancor da famosa: “Ela é linda. Muito obrigada, Maria. Linda! É uma fofa. Desde a hora que ela entrou na casa para mim, foi muito emocionante. São personalidades fortes. Tanto a minha quanto a dela, então eu tinha medo disso gerar alguma coisa. Eu vi que ela ficou muito receosa comigo, tenho certeza que pelo meu jeito um pouco mais forte, minha personalidade”.

Fora da casa

Após deixarem o reality show, Linn da Quebrada e Natália Deodato participaram do “BBB - A Eliminação” e comentaram sobre alguns integrantes do Top 7. No programa, a famosa e a designer de unhas não pouparam críticas a Arthur Aguiar, Gustavo e Eliezer, dando plaquinhas ruins.

Linn escolheu a placa de “pamonha” para Eliezer e Natália, que já afirmou que não pretende levar o relacionamento para fora do reality, chamou Gustavo de “tóxico”. Já para Arthur, as duas deram a plaquinha de “nota de três reais”, que no game é destinada para “participantes falsos”. Por fim, Jessi, amiga das comadres, ganhou “explosão de amor”.

