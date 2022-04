A verdade sobre a (possível) mudança de ordem nas temporadas de ‘Bridgerton’

Já não é segredo que a mega produtora de ‘Bridgerton’, Shonda Rhimes, não está presa à ordem dos livros de romance de Julia Quinn. Em entrevista ao Entertainment Tonight, ela disse: “Não estamos necessariamente em ordem, mas veremos cada um dos irmãos e suas histórias”.

Isso já percebemos pela velocidade que a série trouxe ao desenrolar da história de Penelope Featherington, que tem animado a alta sociedade londrina como Lady Whistledown. Penelope pertencerá à história de amor de Colin Bridgerton, tema do quarto livro de Quinn.

A declaração de Rhimes aponta para algumas possibilidades para as temporadas três e quatro já encomendadas: ou eles contam uma história com vários pares românticos de Bridgerton a partir deste ponto, ou eles mudam a ordem dos livros, talvez fazendo de Penelope e Colin o foco da terceira temporada ao invés de Benedict e da nova personagem que será seu par romântico Sophie Beckett.

A primeira opção com certeza pode trazer uma ótima aceitação do público, pois os personagens Penelope e Colin foram mais desenvolvidos nestas duas primeiras temporadas.

Penelope, a que espalha novidades quentes na alta sociedade, tem envolvido mais ainda os espectadores. Colin, por sua vez, intervém nas viagens e negociações com o intrigante Lord Featherington, que planejava dar o golpe e fugir para a América com os investimentos obtidos de modo fraudulento, o posiciona como um personagem considerado com boa moral.

Por outro lado, o terceiro livro da série traz temas mais pesados para a época. No livro, Benedict obriga a mulher que ama a acompanhá-lo a Londres para ser parte dos empregados de sua mãe.

Conhecendo ‘Bridgerton’, tudo gira em uma atmosfera romântica e picante, com a mulher também apaixonada e ele ciente de que não está agindo com honra, isso o coloca em uma posição difícil de conseguir a admiração do público.

Além disso, a amada de Benedict sofre uma tentativa de estupro da qual ele a salva. Naturalmente podem haver certos cortes e a história precisará de adaptações mais eficazes para as telas.

Ainda não há novas informações sobre a próxima temporada de ‘Bridgerton’ mas, em abril do ano passado, a Netflix confirmou que a série terá sua terceira e quarta temporadas.