Vídeo de Sabrina Sato dançando com catadora de latinha viraliza na Sapucaí; assista

Na última noite de terça-feira, a apresentadora Rainha de Bateria da Vila Isabel, Sabrina Sato, dançou e encantou no ensaio da escola de samba. Ao lado da catadora de latinha Adriana Salles, Sabrina de um show de empatia e compartilhou os passos na ponta do pé com a mulher na Avenida.

Sabrina recebeu Adriana de Braços abertos no ensaio, quando a catadora de latinha e moradora do Morro da Providência (RJ) passou para conhecer a sambista. A presença da apresentadora na Sapucaí aconteceu para que ela e sua professora de samba Dandara Oliveira acertassem os detalhes da coreografia.

Assista ao vídeo:

Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Sabrina terá que se esforçar para desfilar pelas duas escolas, pois evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de abril com três horas de diferença.

Para a Veja, Sabrina não descartou a possibilidade de marcar presença nas duas escolas, além de dar seu nome no desfile.

“Já estou fazendo as duas fantasias e vou dar conta de tudo”, disse. “Estou preparada, vacinada, com tudo em cima”.

Sabrina nas telas da Globo

Com seu terceiro programa de TV, estreado na Globo dentro do canal de assinatura GNT, a apresentadora chegou com tudo nesta nova fase de sua vida. Nesta terça-feira (12), foi a estreia de ‘Carnaval da Sabrina’, além do reality ‘Desapegue se for Capaz’ e o semanal ‘Saia Justa’.

“A nova temporada do Carnaval de Sabrina está uma loucura. Acho que nunca esperamos tanto por um Carnaval, e o reality traduz toda essa nossa correria. Ansiedade e emoção nesses dias frenéticos que antecedem os desfiles”, contou a apresentadora à imprensa.

Com a carreira já consolidada na TV, Sabrina já integrou ao reality da casa mais vigiada do Brasil. Eliminada na oitava semana da edição, a apresentadora fez parte do elenco do ‘Big Brother Brasil’ no ano de 2003.

Mesmo não tendo levado o prêmio de vencedora do reality, Sabrina soube aproveitar as oportunidades e firmou sua carreira, que permanece intacta até os dias de hoje