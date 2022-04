Veja quando acontece o reencontro de Jove e José Leôncio em ‘Pantanal’

Desde que Jove (Jesuíta Barbosa) deixou a fazenda, ainda quando era bebê, seu pai, José Leôncio (Marcos Palmeira), acabou se afastando e o relacionamento entre eles nunca aconteceu. Agora, 20 anos depois, pai e filho vão poder se entender em “Pantanal”.

Nesta quinta-feira (14), o grande reencontro de Jove (Jesuíta Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) será cheio de emoção e vai marcar a semana. Na trama, o jovem descobre que seu pai está vivo e confronta Irma (Camila Morgado) a respeito da mentira contada pela família durante tantos anos.

Em "Pantanal", Jove (Jesuíta Barbosa) descobre cartas de seu pai e confronta a tia, Irma (Camila Morgado) , com as cartas na mão (Divulgação/Globo)

Sem ter para onde correr, ela conta que a história foi criada por Madeleine (Karine Teles), mãe de Jove, por amor, para protegê-lo diante da ausência do pai, e o incentiva a procurá-lo. Mas, a revelação abala as estruturas da Mansão Novaes e Jove discute com a mãe, que se defende dizendo que durante todos estes anos José Leôncio nunca os procurou.

Aflito ao saber que seu pai está vivo, Jove escreve uma carta ao pai avisando que em breve chegará ao Pantanal, deixando José Leôncio cheio de alegria, já que esperou 20 anos por este momento.

Em "Pantanal", Jove (Jesuíta Barbosa) e José Leôncio (Marcos Palmeira) se encontram após 20 anos (Divulgação/Globo)

Sem saber, Jove será recebido com uma grande festa. Ao chegar em Campo Grande, o herdeiro dos Leôncio será recebido por Tadeu (José Loreto), que busca o irmão sem saber o real parentesco deles. Na fazenda, Jove e Zé se abraçam e a emoção rola solta.

Como estão há duas décadas sem contato, o primeiro conflito não demora para acontecer no remake de “Pantanal”. Na festa, o pai convida Jove para o churrasco e o jovem revela que não come carne, deixando o fazendeiro revoltado.

Em "Pantanal", Alcides (Juliano Cazarré) confronta Jove (Jesuíta Barbosa) durante festa na fazenda (Divulgação/Globo)

Na festa de José Leôncio, o filho de Madeleine conhece Guta (Julia Dalavia), que se aproxima dele para dançar. Com ciúmes, Alcides (Juliano Cazarré) vai para cima de Jove e o chama para uma briga, que o rapaz evita, explicando que não resolve os problemas dessa forma. A situação ficará tensa, mas o filho de José Leôncio recua, para decepção do pai.

