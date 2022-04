Reação de Scooby e PA ao show de L7nnon e Filipe Ret viraliza na redes sociais

A Festa TikTok da última quarta-feira (13) animou os participantes do “BBB 22″, em especial Pedro Scooby e Paulo André. Vários artistas se apresentaram no quintal da casa mais vigiada do Brasil, entre eles L7nnon e Filipe Ret. A reação dos dois atletas com a presença da dupla foi, no mínimo, bem emocionada e chamou a atenção da web.

Confira alguns dos comentários dos telespectadores do reality show no Twitter:

sem dúvidas pa e Scooby os homens mais feliz vendo Lennon e Filipe Ret pic.twitter.com/qfYG6AYUfs — Drii🦋 (@ninadrii) April 14, 2022

PA e Scooby, conseguiram colocar o rap nacional com Ret e L7 na maior emissora do país, vcs tem noção de quanta representatividade isso tem?#festabbb pic.twitter.com/ygWIM4fJzE — gigi ˢᶠᶜ🏁 (@abreugiii) April 14, 2022

a reação de pa e scooby 🗣 #bbb22 pic.twitter.com/8Op48zXp6N — cris dias (@crisayonara) April 14, 2022

Pra quem perdeu a entrada do Filipe Ret e L7, e a comemoração do PA e Scooby: pic.twitter.com/n9Xb11yJ0C — Matheus (@MatheusF26) April 14, 2022

Memes, claro, não faltaram:

PA E SCOOBY NESSA MESMA ENERGIA #BBB22 pic.twitter.com/WyWobDXCzv — Rica bem novinha💸 (@AdryCarvalho13) April 14, 2022

PA E SCOOBY,MELHOR DUPLA,MELHOR VIBE>>>



O RESTO É RESTO #BBB22 FILIPE RET E L7NNON pic.twitter.com/kpg7S5zn5N — maria. (@tuitslaura) April 14, 2022

A representatividade que o Ret e L7 trás para o rap nacional é inacreditável. Obrigada tio Boni por chamar esses dois cara gigantes para cantar no programa. PA e Scooby sabem que são os responsáveis pelos dois estarem lá!! pic.twitter.com/zFx0ZPsD47 — cauane (@wcauane) April 14, 2022

Scooby e PA sempre curtiram as músicas dos artistas dentro da casa. Após o show, o surfista disse que devia pedir desculpas pelo “surto” do momento.

“Vou te falar, só agradecer... E pedir desculpas para as pessoas. A gente igual uns loucos, parecia uns bichos que tinham saído da gaiola. Sem camisa, pingando de suor. De tanto pular.”

“É o tipo de show que não tem como ficar posturado”, comentou PA.

Além de L7nnon e Filipe Ret, a noite contou com apresentações de Luan Santana, Matheus Fernandes e Mari Fernandez.

‘Um dos dias mais maneiros’

Além da felicidade explícita, Scooby colocou em palavras o que estava sentindo não apenas em relação ao show, mas em relação à trajetória dentro do jogo. “Hoje foi um dos dias mais maneiros da minha vida. Uma das noites mais maneiras da minha vida. Tudo o que aconteceu e a gente viveu aqui dentro.”

“Parece que passou um filme”, afirmou Paulo André. “A gente tá unido aqui no final”, destaca Pedro Scooby. “E não perdemos ninguém”, pontua o atleta olímpico. “Quem disse que a gente ia estar junto até agora? Era eu, você e o DG e depois colou o Arthur e o Gustavo. A gente viveu de verdade”, finalizou o surfista.

Scooby prometeu que irá gravar o seu Raio-X nesta quinta-feira (14) com um pedido de desculpas ao apresentador Tadeu Schmidt. “Amanhã, meu Raio-X vai ser só sobre isso. Eu vou começar falando assim: ‘eu lembro o dia que o Tadeu falou para mim que tem coisas que eu só vou viver aqui dentro. E eu desacreditei. Desculpa, Tadeu’”, disse.