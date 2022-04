Quatro ‘perrengues’ de bastidores do filme ‘A Hora do Rush 2′

A “Sessão da Tarde” desta quinta-feira (14) exibe o filme “A Hora do Rush 2″, um clássico da comédia de ação protagonizado por Jackie Chan e Chris Tucker.

A história se desenrola a partir dos acontecimentos do primeiro filme. O inspetor Lee e o detetive James Carter vão a Hong Kong aproveitar férias, mas, assim que eles aterrissam, explode uma bomba na embaixada americana. Eles resolvem participar das investigações, pois acreditam que existe uma ligação entre o crime e uma máfia que matou o pai de Lee.

Ao longo das gravações, o elenco passou por verdadeiros “perrengues” nos bastidores. Confira cinco deles.

Dinheiro falso

Apesar do dinheiro cenográfico ser totalmente falso - uma frase até fazia uma brincadeira, trocando o lema “In God We Trust” (Em Deus confiamos) por “In Dog We Trust” (No cachorro confiamos) - o FBI chegou a paralisar as gravações, após algumas notas saírem do set e surgirem em alguns cassinos. A cena exibia uma explosão em que cerca de 1 bilhão de dólares voava pelos ares e foi gravada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Charadas para uma atriz

A atriz Ziyi Zhang não falava inglês na época de gravação do filme. Para se comunicar com a direção, ela precisava de um intérprete, e geralmente quem desempenhava esse papel era o próprio Jackie Chan. Sem o auxílio dele, o diretor Brett Ratner acabava realizando “charadas”.

Pelados e perseguidos

Em uma cena, Carter e Lee correm pelados pelas ruas de Hong Kong. A cena foi uma real e a produção não conseguiu bloquear a rua para as filmagens. Em outra cena, gravada em Las Vegas, a dupla pula da janela de um hotel e acaba envolvida em uma perseguição de carro - que não fazia parte do filme. Turistas bêbados perseguiram os atores e invadiram o set de filmagem. No fim, foram detidos pela polícia.

Filmagem escondida

O ator Chris Tucker não queria ser filmado cantando. Contudo, o diretor Brett Ratner admitiu durante uma entrevista que a primeira parte da cena do karaokê com o personagem de Tucker foi filmada sem que o ator notasse.

Leia também: Cinco lugares onde o filme ‘Como se Fosse a Primeira Vez’ foi gravado