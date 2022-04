Paolla Oliveira completa 40 anos: ‘a vida é uma realização todos os dias’

A atriz Paolla Oliveira completa 40 anos nesta quinta-feira (14) e não poderia estar mais agradecida: carreira e vida pessoal indo de vento em popa.

“Sou muito feliz por estar fazendo 40 anos, me sentir bem e satisfeita muito mais agora do que já fui quando eu era mais jovem. Então, agradeço pelas coisas que eu aprendi e ressignifiquei na minha vida”, disse a famosa, em entrevista ao jornal Extra.

Atualmente, Paolla grava os capítulos iniciais de “Cara e Coragem”, próxima novela das 19h em que será protagonista. Pat, sua personagem, tem potencial para se juntar a Jeiza (”A Força do Querer”), Vivi Guedes (”A Dona do Pedaço”) e Danny Bond (”Felizes para Sempre?”) dentre suas atuações mais celebradas pelos fãs.

“Me sinto ótima. Há algum tempo que eu falo sobre me sentir ótima com a idade que eu tenho, envelhecendo, vivendo... Eu acredito que o nosso dia melhor é sempre o de hoje, então, eu não tenho nenhum saudosismo dos meus 20 anos”, afirmou.

Paolla também é rainha de bateria da Grande Rio, agremiação de Duque de Caxias (RJ), escola de samba pela qual nutri muito carinho. E desde que assumiu o namoro com o cantor Diogo Nogueira, o casal se tornou um dos mais queridos do público também. Além disso, seus momentos com os irmãos e família sempre rendem comentários carinhosos de seus seguidores.

“Pra mim, a vida é uma realização todos os dias. Acordar, ter um dia bom, não ter uma notícia ruim... Parece piegas, mas é exatamente o que eu acredito. Então, eu me sinto realizada, não tenho um grande sonho que ainda falte realizar. Não sinto que me falta nada. Pelo contrário, estou bem completa nesse momento. Têm coisas que são muito importantes: que são a minha família, meu coração preenchido, eu podendo viver do meu trabalho... Então, a minha maior realização é conseguir manter as coisas, pelo tempo que for possível, organizada e equilibrada”, contou.

