Paola Carosella abre o jogo sobre motivos que a levaram ao divórcio

A chef Paola Carosella revelou os detalhes do término do seu casamento com o fotógrafo Jason Lowe. Casados desde 2013, em setembro do ano passado o relacionamento chegou ao fim.

“Não foi do nada. A gente teve dois anos muito difíceis e chega um ponto em que a gente tem que se perguntar até onde você tem que lutar por um relacionamento, até onde vale a pena sofrer? E eu lutei muito para esse relacionamento dar certo. Fiz tudo que estava ao meu alcance e mais. E eu sei disso por minha experiência e por testemunhas, pessoas que acompanharam esse processo e que uma hora até me falaram ‘acho que você já fez tudo que podia’”, disse Paola, em entrevista a revista Boa Forma.

Ela explicou que sua fama incomodava o ex-esposo. “O meu sucesso, o fato de eu ser feliz com a vida que eu tinha… Eu faço muitas coisas e eu gosto muito das coisas que eu faço e eu acho que isso incomodava muito ele. Ele não falava isso, mas esse incômodo chegava a mim na forma como ele se expressava, de uma maneira meio manipuladora, sabe? (...) É preciso você olhar de fora, reparar no que está nas entrelinhas – que vistas de fora estão em letras bem grandes. Eu me separei e depois de 4 meses que muitas dessas ‘fichas’ começaram a cair”, afirmou.

Paola ainda comentou sobre as dificuldades que Jason enfrentou nos últimos anos. “É muito difícil para um homem aceitar o sucesso de uma mulher, e você vai criando desculpas pela pessoa porque você ama ela, ‘putz, é difícil pra ele porque ele não trabalhou durante a pandemia’, ‘é difícil porque ele não é brasileiro e não fala português’... Só que eu também não sou brasileira e fiz um esforço para falar. Mas você vai tentando entender onde o outro está para ver como você pode ajudá-lo. Só que chega um momento em que você fez de tudo pra ajudar a pessoa a lidar com aquilo e o próximo passo seria você se limitar para não incomodar o outro”, explicou.

