‘Ninguém está tirando a cadeira de ninguém’, diz Ana Maria Braga sobre mudanças na Globo

A assunto do momento no universo da televisão é a “troca de cadeiras” na Rede Globo, anunciada na última quarta-feira (13) pela emissora. Hoje, no “Mais Você”, Ana Maria Braga comentou o “bafafá” e fez questão de frisar que ninguém está “tirando” o posto de ninguém.

“Ninguém está tirando a cadeia de ninguém. É um consenso, o desejo de cada um”, disse a apresentadora, que completou: “Quando você sente que já cumpriu seu papel, vem a vontade de mudar. E dentro da nossa profissão e da nossa casa [Globo] é possível conversar”.

O assunto surgiu no bate-papo com a repórter Ju Massaoka e o ex-BBB Gil do Vigor. A jornalista aproveito para brincar sobre o futuro de Ana Maria no “Mais Você”. “Você permanece aqui, Ana? Só para acalmar o coração de quem está assistindo”, questionou. “Olha, por enquanto aqui não está acontecendo nada”, respondeu a apresentadora, aos risos.

As mudanças

Patrícia Poeta vai assumir o “Encontro” na companhia de Manoel Soares, enquanto Fátima Bernardes passa a comandar o “The Voice Brasil”, no horário nobre.

Vale destacar que o “Encontro” será transferido para os estúdios de São Paulo, onde o time do “Mais Você” também se encontra, o que deve garantir maior sinergia entre as produções.

Patrícia e Manoel saem, então, do “É de Casa” e, no lugar deles, entra a também jornalista Maria Beltrão, hoje na GloboNews. Ela terá a companhia de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete aos sábados.

Teste de DNA revelado

Outro destaque do “Mais Você” desta quinta-feira foi a revelação do “teste de DNA” dos dois louros que se diziam netos de Ana Maria. Ao vivo, a apresentadora abriu os envelopes e anunciou: Lourinho é o filho legítimo de Louro José.

Ana Maria Braga revela resultado de teste de DNA de louros TV Globo (Reprodução)

A revelação foi cercada de suspensa, com direto à trilha sonora e tudo. Lourinho, como vem sendo chamado, ficou radiante com a constatação, enquanto o outro mascote, nem tanto. Apelidado de Louro Mano, por conta de seu moicano e tatuagem, ele parabenizou o verdadeiro herdeiro. “Te desejo sorte. Você vai representar um cara que trouxe alegria para o País inteiro”, disse.

Lourinho, por sua vez, disse que se afeiçoou ao papagaio e que deseja vê-lo de novo. “Você virou meu irmãozinho”, afirmou.