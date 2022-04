Netflix fecha elenco de novo filme com Millie Bob Brown no papel principal

A Netflix anunciou o elenco principal de ‘Damsel’, novo filme de fantasia da plataforma. Millie Bob Brown, além de produtora executiva, vai interpretar uma donzela obediente que concorda em se casar com um belo príncipe. Mas depois descobre que a família dele a recrutou como sacrifício para pagar uma dívida antiga. Jogada em uma caverna com um dragão cuspidor de fogo, ela deve confiar em sua inteligência e vontade de sobreviver.

Além de Millie Bob Brown, compõem o elenco Robin Wright (‘House of Cards’ e ‘Mulher Maravilha’), Ray Winstone (‘Viúva Negra’), Nick Robinson (‘Jurassic World’), Brooke Carter (‘O Alienista’) e Shohreh Aghdashloo (‘O Exorcismo de Emily Rose’).

Veja também: Novo trailer de ‘Stranger Things’ revela o maior monstro de todos

A atriz Robin Wright, ícone da série ‘House of Cards’ é a integrante do elenco mais notável dentre as adições, já que ela tem um passado com o gênero de conto de fadas referente ao seu papel como Princesa Buttercup em ‘The Princess Bride’, um filme dos anos 1980.

Outros detalhes do longa ainda não foram revelados, mas sabemos também que a atriz Angela Bassett, de ‘Pantera Negra’, também está no elenco como Lady Bayford, a madrasta da heroína de Millie Bob Brown.

O longa conta com o roteiro de Dan Mazeau, de ‘Fúria de Titãs’, e é produzido por Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Chris Castaldi, com co-produção de Emily Wolfe. O pai de Millie Bob Brown, Robert Brown, também é um editor-produtivo.

‘Damsel’ tem ares de filme de princesa, mas deve apresentar uma narrativa que valoriza o empoderamento feminino.

‘Stranger Things’

Millie Bob Brown retorna à Netflix com a estreia da 4a temporada da série ‘Stranger Things’, que será dividida em duas partes, com a primeira estreando dia 27 de maio. Veja o trailer revelado nesta terça-feira, 12, pela Netflix.

Essa nova temporada terá nove episódios e será a mais longa de toda a série. ‘Stranger Things’ terminará na 5ª temporada.