Netflix divulga sinopse e fotos da segunda temporada de ‘Cidade Invisível’

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (14) as primeiras novidades relacionada a segunda temporada de “Cidade Invisível”. A série de TV acaba de ganhar sinopse oficial e fotos de bastidores do novo ano.

Leia a sinopse: “Após dois anos ausente, Eric aparece em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, suas habilidades sobrenaturais recém-adquiridas o tornam necessário para proteger Luna e o santuário, que descobre serem intimamente ligados.”

Leticia Spiller, Simone Spoladore e Tatsu Carvalho entram para o elenco da segunda temporada. A segunda temporada já está em produção, mas ainda não há previsão de estreia. A plataforma também liberou imagens dos bastidores das gravações, confira:

Marco Pigossi em cena de 'Cidade Invisível' (Foto: Divulgação)

“Cidade Invisível” é um sucesso recente da plataforma, produzido por Carlos Saldanha, diretor de “A Era do Gelo” e “Rio”. Na história, Eric (Marco Pigossi), um policial ambiental começa uma investigação após encontrar um boto-cor-de-rosa em uma praia do Rio de Janeiro. Ao longo do caminho, ele acaba descobrindo um mundo cheio de crenças e misticismos tradicionais do Brasil.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: Família Kardashian ganha novo reality no Star Plus; saiba o que esperar da série