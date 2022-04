‘Maior desafio’, define Letícia Salles ao se despedir de Filó, de ‘Pantanal’

Letícia Salles também se despediu do remake de “Pantanal” e, antes de entregar Filó para Dira Paes, a caloura das novelas da Globo falou sobre a experiência durante as gravações no Mato Grosso do Sul e também no Projac.

Aos 26 anos, a atriz está feliz com a sua trajetória e com a construção da mãe de Tadeu (José Loreto): “Eu vivi o maior desafio da minha vida. Estar ao lado de pessoas que são inspiradoras, que eu assistia apenas pela TV... Eu tenho aprendido muito com cada uma delas”.

Em "Pantanal", José Leôncio ( Renato Góes ), Filó ( Letícia Salles ) e Tadeu ( Lucas Oliveira dos Santos ) José Leôncio ( Renato Góes ), Filó ( Letícia Salles ) e Tadeu ( Lucas Oliveira dos Santos ) (Globo/João Miguel Júnior)

Criada no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Letícia começou sua carreira como modelo e vê a mudança para a TV com uma virada de chave: “Foi incrível. Eu me joguei de cabeça, mergulhei fundo e a construção da minha Filó também foi uma coisa muito linda de fazer. Estar no Pantanal foi único, uma sensação muito prazerosa”, afirma.

Trabalhando com veteranos, como Renato Góes, Juliana Paes e Bruna Linzmeyer, a atriz disse que as gravações do remake de “Pantanal” foram uma grande sala de aula: “Pra mim foi um laboratório, uma imersão, eu ter que sair do meu mundo urbano e ir em busca das Filós. A Bruna também me ajudou muito nisso, a gente foi atrás de mulheres que trabalharam com telas, ou tiveram algum contato, parteiras, porque eu fiz o parto da Madeleine na história também”.

Veja quem é quem em nova fase de 'Pantanal' (Foto: Divulgação)

Inimigas na novela de Bruno Luperi, Letícia e Bruna viraram amigas fora do set de filmagem: “Eu digo que a Bruna é a pessoa mais destemida do elenco, porque a gente passou um sufoco com ela nos rios, porque ela ia para uns lugares, querendo desbravar, que eu ficava: ‘Bruna, pelo amor de Deus, volta!’ (risos)”, recorda a Letícia.

“Pantanal” é escrita por Bruno Luperi e baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa, exibida na TV Manchete, em 1990.

Leticia Salles e Dira Paes vivem a mesma personagem no remake de "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

