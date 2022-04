Luana Piovani chama Scooby de ‘estrupício’ e declara torcida no ‘BBB 22′

Luana Piovani declarou na última quarta-feira (13) para quem vai sua torcida no “BBB 22″: para o pai de seus filhos, Pedro Scooby. Sempre polêmica, a atriz não deixou, porém, de dar uma leve alfinetada no ex ao chamá-lo de “estrupício”.

O assunto veio à tona depois que um vídeo do surfista na casa, em que ele dizia estar curioso se tinha o apoio de Luana para vencer o reality show, repercutiu.

“De todas as coisas que falei, esqueci de falar uma e sei que vocês estão pensando nisso. A história do Pedro querer saber se a ex-mulher torce por ele... é muito bom. Só o Pedro, né? Como não vou torcer? Tenho três sacis com ele”, disse a loira. “É estrupício, mas ele é do bem. Team Scooby”, completou.

Luana e Scooby são pais de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 5.

Sem fotos dos filhos

Luana, até agora, não cedeu o direito de uso das imagens dos filhos para a Globo. No mês passado, Scooby lamentou a ausência de fotos dos pequenos no quarto do líder, e a atriz explicou a decisão aos seus seguidores nas redes sociais.

Scooby sentiu falta de fotos dos filhos TV Globo (Reprodução)

“Sabe por que não é a mesma coisa que eu postar a foto dos meus filhos no Instagram? Porque a Rede Globo ganha milhões com os anúncios, muito dinheiro com todos esses programas que vocês dão audiência. E eu não vou assinar uma autorização, para essa e para todas as outras vidas, tanto de vídeo quanto de foto — porque era assim que eles queriam — para eles encherem o rabo de dinheiro”, disse Luana em seus nos stories no Instagram.

Esta não havia sido a primeira vez que o surfista sentiu falta da aparição dos filhos. Quando venceu a prova do anjo, Scooby comentou que as crianças deveriam estar com Luana. Na ocasião, a atriz também se explicou: “Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem mesmo se o Pedro sair”, disse.