Jojo Todynho e Lucas Souza celebram fim do casamento à distância

Após dois meses de casamento à distância, o casal Jojo Todynho e Lucas Souza vão morar na mesma casa até o fim de abril.

Nesta quarta-feira (13), o oficial do exército confirmou que conseguiu sua transferência para o Rio de Janeiro, onde mora a famosa. Até o momento, Lucas estava vivendo em Curitiba, no Paraná, onde trabalha e estuda administração.

Jojo Todynho e Lucas Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

Pelas redes sociais, o marido de Jojo Todynho celebrou a conquista: “Minha transferência para o Rio de Janeiro foi aprovada e, a princípio, no fim do mês já vou poder morar com a Jo”, vibrou o militar, que aproveitou para pedir dicas de universidades na cidade.

A funkeira também comentou sobre a tranferência do amado nas redes sociais: “Estou muito feliz. Hoje é um dia mais do que especial. Sabe quem vai estar comigo hoje? Eu estou emocionada. Coloca Deus na frente e firma no propósito que a resposta vem”, disse Jojo antes de mostrar Lucas no camarim.

Jojo Todynho desabafa sobre casamento com o militar Lucas Souza (Reprodução: Google)

Vale lembrar que a famosa também relatou sobre a espera deste dia quando celebrou dois meses de casamento: “Nunca tive dúvidas de cada sim, e cada momento ao seu lado é inesquecível, maridão nossa história é linda e abençoada por Deus, isso não é nem um terço de tudo que ainda vamos viver. Te amooooooo muito e só falta a transferência para acabarmos com essa agonia”, escreveu ela na ocasião.

Jojo fala da família

Jojo Todynho participou do podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown, no Spotfy, onde falou sobre os próximos passos que pretende dar na carreira e, também, sobre a sua vida longe das câmeras.

Jojo Todynho é entrevistada por Mano Brown, em seu podcast no Spotfy (Reprodução)

Na conversa, com o artista, a famosa revelou como a família lida com as críticas que ela recebe nas redes sociais, seja pelo seu casamento com o militar Lucas Souza, por suas músicas ou por seus posts e, surpreendentemente, ela respondeu que os familiares não se envolvem.

“O meu trabalho é o meu trabalho. Eu falo para a minha família: ‘Viu qualquer coisa relacionada a mim na internet? Não fala nada. Não quero ver vocês brigando com ninguém, se metendo… Deixa falar. Eu só tomo porrada e só cresço”, revelou a funkeira, que voltou à TV aberta para participar da “Dança dos Famosos”, na Globo.

