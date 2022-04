Família Kardashian ganha novo reality no Star Plus; saiba o que esperar da série

As irmãs Kardashian e Jenner acabam de ganhar um novo reality show, guiadas pela matriarca da família, Kris Jenner. “The Kardashians” estreia nesta quinta-feira (14), no Star Plus.

Ao longo das próximas 10 quintas-feiras, os fãs do clã poderão voltar a acompanhar o dia a dia de uma das famílias mais influentes do mundo da moda.

Desde o fim de “Keeping Up with the Kardashians”, reality do canal E! que teve 20 temporadas, muita coisa aconteceu na vida das mulheres Kardashian e Jenner.

Para começar, um dos grandes acontecimentos foi o divórcio - ainda em curso - entre Kim e o rapper Kanye West. O caso ganhou as manchetes de jornais mundo a fora, incluindo conflitos com a guarda dos filhos.

Ao mesmo tempo, Kourtney ficou noiva de Travis Baker em um pedido que parou a internet, Kyle anunciou que estava grávida do seu segundo filho com Travis Scott e Kendall lançou sua marca de tequila.

Para quem esperava que o novo reality reformulasse o elenco principal e incluísse Rob Kardashian e Caitlyn Jenner, infelizmente isso não acontecerá.

Mas dentre os agregados do clã que vão aparecer no programa estão Scott Disick, ex-namorado e pai dos filhos de Kourtney, Travis Baker, baterista da banda Blink-182 e atual noivo de Kourtney, e uma aparição de Kanye West em um dos episódios.

Em entrevista, Kim disse que ainda não tinha filmado com Pete Davidson, seu novo namorado, mas que não era contra a participação dele.

A ideia de “The Kardashians” é oferecer um frescor aos fãs que acompanham a família. Nesse novo reality, a ideia é trazer mais cenas individuais e que não necessariamente estão todos juntos.

Assim, a série mostrará não só o lado midiático da família, mas também o lado empreendedor e materno de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie.

Leia também: ‘As Aventuras de José & Durval’, série inspirada em Chitãozinho & Xororó, conclui as gravações