Estas são as músicas que devem entrar no setlist do show de Jão

Um dia antes de subir ao palco em São Paulo, o cantor Jão recebeu uma notícia que faz qualquer artista musical vibrar: ele esgotou mais uma data, somando mais de 32 mil ingressos vendidos só para apresentações na capital paulista.

Com três álbuns de estúdio já lançados, Jão vem se consolidando como um dos novos nomes do pop nacional. Um de seus maiores hits atuais é “Idiota”, faixa que viralizou na internet após desafios no TikTok.

Nesta quinta-feira (14), ele volta a São Paulo para o terceiro show da Turnê Pirata na cidade. Esta já é a terceira apresentação da fase atual do cantor na capital: a primeira aconteceu no Espaço das Américas, no dia 18 de março, e a segundo foi no Lollapalooza 2022, em 26 de março.

Após o segundo show solo na Barra Funda, Jão ainda volta com seu barco pirata para mais duas datas: 27 de maio e 14 de agosto - até o momento. Mas todas as datas já estão esgotadas. “Obrigado, de coração”, agradeceu o cantor, através das redes sociais.

De Curitiba a Natal, boa parte dos shows em outras cidades do país já estão com as datas esgotadas também. Ainda restam entradas, porém, para Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Vitória e Rio de Janeiro. Além do já citado Lollapalooza, Jão também se apresenta no Festival MITA e no Rock in Rio.

No show solo anterior, Jão levou 19 músicas ao palco. Boa parte das músicas fazem parte do álbum “Pirata”, naturalmente, mas quem acompanha o artista desde “Lobos” pode esperar alguns momentos das outras ‘eras’, como “Vou Morrer Sozinho”, do álbum de estreia, e “Essa eu Fiz para o Nosso Amor”, de “Anti-Herói”.

Confira o setlist de Jão:

Clarão

Santo

Vou morrer sozinho

AMOR PIRATA

Me beija com raiva

Acontece

Ainda te amo

Não te amo

A rua

Tempos de Glória / O tempo não para

A última noite

Você me perdeu

Essa eu fiz pro nosso amor

VSF

Imaturo

CORINGA

Meninos e meninas

Olhos vermelhos

Idiota

