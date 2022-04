Esqueceu? Relembre como foi a quarta temporada de ‘Elite’

A quinta temporada de “Elite” já estreou na Netflix, mas se você faz parte do time dos atrasados que ainda não terminaram de maratonar as últimas temporadas, aqui vai uma colher de chá.

A série é conhecida por suas temáticas envolvendo sexo e drogas. Por isso, quarta temporada encerrou recheada de triângulos amorosos. Guzmán, Samuel e Ari formava o mais lembrado deles - mas o primeiro deixou a série, ao lado de Ander, encerrando os conflitos desse trio.

Patrick e Omar é outro casal que deve ser beneficiado com essa saída, já que viviam um conflito que envolvia Ander. Por outro lado, talvez esse seja um casal que dure pouco, já que Omar encerra sua participação na série este ano.

Na temporada passada, outro casal que passou por dificuldades foi Príncipe Phillipe e Cayetana. Faxineira da escola, ela se encantou pelo novo aluno do Las Encinas. Contudo, ela descobriu que o namorado a filmava escondido durante o sexo. Apesar de já ter perdoado, isso pode ter repercussão por mais alguns episódios.

Mencía, uma personagem introduzida na temporada anterior, sai de casa após discussão com o pai. Ela conhece Armando, com quem passa a nutrir um relacionamento - cada vez mais problemático. Até o momento em que um amigo de Armando abusa de Mencía. Ela é liberta do abusador por Rebeka.

Por fim, o mistério da morte de Armando ainda deve pairar sob a quinta temporada. Mas embora os alunos do Las Encinas ainda não saibam, o espectador já conhece a identidade do assassino: Guzmán matou Armando, após este espancar Ari, com quem Guzmán teve um breve caso.

Assista ao trailer da quinta temporada de “Elite”:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: Protagonistas de ‘Elite’ revelam dificuldades para gravar cenas de sexo e drogas