Entenda a ‘dança das cadeiras’ na Globo que vai levar Fátima Bernardes ao ‘The Voice’

Muitas mudanças estão por vim na Rede Globo. Na última quarta-feira (13), a emissora anunciou uma verdadeira “dança de cadeiras”, a começar pela saída de Fátima Bernardes do “Encontro”. Após uma década à frente do matinal, a jornalista será substituída por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Em outubro, porém, ela estreará no horário nobre como apresentadora do “The Voice Brasil”.

Vale destacar que o “Encontro” será transferido para os estúdios de São Paulo, onde o time do “Mais Você” também se encontra, o que deve garantir maior sinergia entre as produções.

Com o programa de Ana Maria Braga, nada muda, a não ser pela presença do Lourinho, que já vem sendo inserido no dia a dia da atração.

Patrícia e Manoel saem, então, do “É de Casa” para assumir o novo desafio diário e, no lugar deles, entra a também jornalista Maria Beltrão, hoje na GloboNews. Ela terá a companhia de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete aos sábados.

E quem fica no “Estúdio i” com a saída de Maria do canal fechado? A resposta é Andréia Sadi, nome bastante relevante principalmente quando se pensa em cobertura política.

‘Lá vem textão’

Fátima Bernardes falou sobre a mais nova mudança na carreira em sua conta no Instagram ontem.

“Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no The Voice Brasil. A felicidade é grande pelo desafio e por saber que o Encontro permanecerá chegando à casa das pessoas com informação, pautas necessárias e diversão também”, escreveu.

“Tenho muito orgulho do programa que construí com uma equipe incrível e com vocês de casa, sempre dispostos a participar. Minha gratidão eterna por embarcarem nos meus sonhos. Vamos juntos nessa nova fase? Eu tô contando com vocês. E já aproveito pra desejar felicidades pra todos que vão encarar novos desafios”, completou.

