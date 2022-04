Briga entre Maira Cardi e Laís Caldas, do ‘BBB 22’, chega ao fim; entenda

Briga entre Maira Cardi e Laís Caldas, do "BBB 22", pode parar na justiça (Reprodução)

A médica Laís Caldas sabia que iria enfrentar alguns problemas ao deixar o “BBB 22″. No entanto, ela não sabia que um deles seria com a influenciadora Maira Cardi, esposa de Arthur Aguiar, com quem a ex-BBB arrumou algumas brigas.

Fora do “Big Brother Brasil”, Laís descobriu que a famosa tinha usado as redes sociais para chamar a médica de falsa e oferecida e desdenhou da possibilidade de ter de ir à Justiça ao ser acusada de calúnia, difamação e injúria pela equipe da sister.

Com tal panorama, a ficante de Gustavo estava avaliando qual atitude tomaria e, entre elas, estava a possibilidade de processar Maira Cardi, mas, segundo a irmã de Laís, Nara Caldas, ela acabou desistindo do processo judicial.

Laís Caldas é eliminada do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Vale destacar que Maira falou, durante a permanência da sister no “BBB 22″, que ela não tinha medo de processos e que continuaria falando o que quisesse da médica, que tinha constantes desavenças com Arthur Aguiar, que atualmente está no Top 7 do reality show.

Durante o programa da Globo, os dois costumavam trocar farpas durante o jogo da discórdia, exibido toda segunda-feira.

“A equipe da Laís se acha no direito de ficar tentando me processar. Ela acabou de falar que o Arthur não é homem. Inclusive ela zombou dele mesmo. E eu aqui fora, assistindo o reality, não posso falar o que eu acho dela, que ela é falsa. Amor, você vai morrer me processando porque vou continuar falando até o final”, disparou a influenciadora digital.

Maíra Cardi se referiu a Laís como 'aquela do olho caído' TV Globo (Reprodução)

Em seguida, a equipe de Laís Caldas divulgou uma nota de repúdio dizendo que as medidas cabíveis já estavam sendo tomadas. Na ocasião, Maíra disse que queria torcer o pescoço de Laís, que ela tem olho caído e que ela seria “dada” ao ter ido se jogar em cima do Arthur.

Nos stories do Instagram, Maíra voltou a confirmar que não tinha receio algum: “Estou vendo você falar o dia inteiro mal dele. Na frente dele você não fala a mesma coisa, você não tem peito. Você nem consegue falar, gagueja, fala muito mal na hora do Jogo da Discórdia. Vá anotando aí para vocês me processarem. Assim você faz um dinheiro na hora que sair, eu te ajudo”, concluiu Maíra.

