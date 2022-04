BBB 22: Vídeo mostra Linn e Natália chamando Arthur de falso e Eliezer de pamonha

O encontro das comadres aconteceu. Nesta semana, após a deixarem o reality show, Linn da Quebrada e Natália Deodato participaram do “BBB - A Eliminação” juntas e comentaram sobre os momentos vividos na casa e deram suas opiniões sobre o Top 7.

Nesta quarta-feira (13), a famosa e a designer de unhas conversaram com Bruno De Luca e Ana e não pouparam críticas a Arthur Aguiar, Gustavo e Eliezer. Em um vídeo, divulgado no Twitter do Multishow, elas deram plaquinhas para cada participante do “BBB 22″ e não passaram a mão na cabeça desses três brothers.

Linn escolheu a placa de “pamonha” para Eliezer e Natália, que já afirmou que não pretende levar o relacionamento para fora do reality, chamou Gustavo de “tóxico”. Já para Arthur, as duas deram a plaquinha de “nota de três reais”, que no game é destinada para “participantes falsos”.Por fim, Jessi, amiga das comadres, ganhou “explosão de amor”.

Sobre Arthur, Natália levou ao programa do Multishow uma atitude do ator que soou falsa para ela. Já Linn da Quebrada não fez rodeios e foi direta ao chamar o colega de profissão de “tóxico”.

Linn e o pão

Linn da Quebrada deixou os fãs de Arthur Aguiar irritados depois de publicar um vídeo que viralizou nas redes sociais. Divulgado nesta quarta-feira (13), o vídeo mostra a cantora cuspindo um pão, atitude que foi tida como uma indireta para o ator, que segue no “BBB 22″.

Além de cuspir, a cantora diz: “Está podre, mofado”, antes de tirar a comida da boca. Nas redes sociais, a famosa foi criticada, já que ele é chamado de “pãozinho”, após sua mulher, Maíra Cardi, reclamar que o marido estava comendo muito carboidrato durante o confinamento.

Entre os comentários do Twitter, os fãs disseram: “Ela não foi amiga do Arthur, era rival, o deboche dela é maravilhoso e eu amei”. Outro disse: “Ela é um ícone, né? O deboche de trilhões”. “Totalmente desnecessária, a boa samaritana dentro do programa agora está nessa, me orgulho em dizer nunca me enganou”, escreveu uma terceira fãs.

