Ator de ‘Bridgerton’ fala sobre futuro do romance de Penelope e Colin

Colin, interpretado por Luke Newton, logo terá sua história de amor contada em uma das próximas temporadas de ‘Bridgerton’. O ator diz estar feliz que os fãs saibam que Penelope e Colin acabam juntos nos livros de Julia Quinn.

Em entrevista à Town & Country, ele disse: “Na verdade, é muito bom como ator porque significa que não estou preocupado em estragar nada. Eu não tenho que me preocupar muito com o que eu digo”, referindo-se ao spoiler que já é garantido pelo quarto livro da série. ‘Os Segredos de Colin Bridgerton’, no qual Colin Bridgerton e Penelope Featherington vivem seu romance.

“O que tem sido muito legal é que vimos o relacionamento deles se desenvolver e crescer ao longo de duas temporadas”, diz Newton. Penelope, interpretada por Nicola Coughlan, é apaixonada por Colin desde o início da série e no baile Featherington eles finalmente dançam juntos. As esperanças de Penelope crescem e ela torce para que Colin a veja como mais do que uma amiga.

“Eu ainda não consigo acreditar que isso vai acontecer”, diz Luke Newton sobre a história de amor de Penelope e Colin. A expectativa de ser um dos protagonistas românticos, segundo o ator, é “esmagadora”.

Ao New York Times Nicola Coughlan também disse que se sente “aterrorizada” e que será um “grande desafio” para ela. Deixando de lado todo o nervosismo, Newton comenta: “Foi realmente emocionante poder ligar para minha mãe e dizer: ‘Vamos chegar à minha história em algum momento’”.

Colin e Penelope são o único casal em ‘Bridgerton’ a ter várias temporadas de construção de seus personagens antes de seu romance propriamente dito. “Foi muito legal ver a escala de diferentes relacionamentos [em Bridgerton] e como eles se desenvolvem”, disse o ator.

“Você vê o relacionamento acalorado florescer muito rapidamente” entre Daphne e Simon, e entre Anthony e Kate. O ator acrescenta que Colin e Penelope levaram “muito tempo para eles chegarem onde estão - o que a maioria das pessoas ainda consideraria apenas uma amizade”.