‘As Aventuras de José & Durval’, série inspirada em Chitãozinho & Xororó, conclui as gravações

O Globoplay está preparando uma série inspirada na vida da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó. Nesta terça-feira (13), a plataforma anunciou o fim das gravações de “As Aventuras de José & Durval”.

A série traz os irmãos Rodrigo e Felipe Simas no papel de José e Durval, respectivamente - ou, pelo nome artístico, Chitãozinho e Xororó. Andreia Horta, Marco Ricca, Pedro Tirolli e Pedro Lucas também estão no elenco.

A série terá oito episódios, de 45 minutos cada. Ela começa com os irmãos ainda crianças, saindo do interior do Paraná para se tornarem artistas consagrados no sertanejo e na música brasileira de um modo geral.

“A intimidade que temos nos deu uma certa ‘autoridade’ de vivermos dois irmãos que já passaram por tantas coisas. As características da intimidade deles são um pouco diferentes das nossas. O tempo e o local onde você nasce e cresce muda a forma como você se relaciona com as pessoas. Mas compartilhamos do mesmo sentimento e amor e cuidado que eles têm um com o outro”, comentou o ator Felipe Simas, sobre a coincidência de interpretar dois irmãos com seu irmão.

“Nosso processo foi constante nesses quase seis meses de projeto. Vimos e estudamos muitas entrevistas deles mais jovens e também shows que têm registros na internet. Nunca tivemos a intenção de imitá-los, mas sim homenageá-los por tudo que representam para tantos brasileiros. Está sendo uma honra!”, afirmou Rodrigo Simas.

Com produção da O2 Filmes e do Globoplay em parceria com a TV Globo, as filmagens ocorreram em cidades do interior do estado de São Paulo, como Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, São Bento do Sapucaí e Carlos Gomes (bairro da cidade de Campinas).

Ainda não há data de estreia confirmada.

Estreias do Globoplay em abril

Entre as novidades próprias do Globoplay para o mês de abril, destaque para a segunda temporada da série sobrenatural “Desalma”. A nova leva de episódios traz um novo bruxo, interpretado por Fábio Assunção.

Também chega ao catálogo este mês a quarta temporada de “The Handmaid’s Tale”. Vale destacar ainda “Leonardo Da Vinci”, série histórica com Freddie Highmore, estrela de outra série da plataforma, “The Good Doctor - O Bom Doutor”.

As novelas restauradas deste mês são “Caminho das Índias”, de 2009, “América”, de 2005, e a décima sexta temporada de “Malhação”, de 2009. Uma novela mexicana também entram para o catálogo com exclusividade: “Amar a Morte”, com Angelique Boyer.

