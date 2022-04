Saiba quem é Mila; esposa de Yudi Tamashiro que se casou com apresentador em quintal de casa. (Reprodução/Instagram)

A cantora Mila se casou com o apresentador e dançarino Yudi Tamashiro na tarde desta terça-feira (12) ao ar livre. Ambos trocaram as alianças em sua futura residência. O casal compartilhou o momento em suas redes sociais com declarações de amor, fé e esperança para esta nova fase na vida dos dois.

“Sim, nos casamos na obra da nossa casa. Poderíamos fazer um mega evento com milhares de celebridades, fama e outras coisas. Mas nós entendemos q Jesus é Simples e foi Ele quem nos uniu novamente” escreveram nas redes.

Conhecido por muitos, Yudi Tamashiro começou sua carreira desde pequeno nas telinhas do ‘Bom Dia e Companhia’ do SBT ao lado de Priscilla Alcântara. Mas quem é Mila, sua esposa? Informações são do portal Terra.

Relacionamento de Yudi com Mila

Após três anos de separação, o casal reatou o relacionamento em agosto de 2021. Yudi e Mila se relacionaram por cinco anos antes do término.

Casados, o casal compartilhou uma mensagem super romântica e com muita emoção nas redes sociais.

“Nunca fez tanto sentindo postar foto compartilhada. A partir de hoje somos um em Cristo, na verdade 3: Deus, eu e você. E talvez cinco, oito ou 10, vários ‘japinhas’ correndo pela casa”, iniciou o casal nas redes sociais”, disseram.

Conheça a cantora e apresentadora Mila

Conhecida como Mila, a cantora e apresentadora Camila Braga de Jesus, 33, nasceu em Santos, no litoral paulista. Ela já participou de caloura nos programas da Eliana e Raul Gil no SBT, quando criança. Em sua adolescência, formou bandas e duplas sertanejas.

Mila lançou sua carreira solo no funk e arrocha em 2014. Já em 2020, fez colaboração na faixa ‘Tudo Ok’ com Thiaguinho MT e JS o Mão de Ouro.

A artista já teve um casamento anterior com o empresário Junior Mendonça.

De acordo com o Splash, Junior e Mila teriam se casado em julho de 2018 e divorciado em outubro de 2019.