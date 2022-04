Remake de ‘Pantanal’ agrada fãs e aumenta a audiência da Globo

O remake de “Pantanal” fez com que os fãs da teledramaturgia fizessem as pazes com as novelas da Globo. Desde o primeiro capítulo, a trama escrita por Bruno Luperi, a partir do texto original de Benedito Ruy Barbosa, aumentou a audiência da emissora no horário nobre.

A prova disso é que a história de Juma Marruá e Jove Leôncio, que foi ao ar originalmente em 1990, na extinta TV Manchete, se consolidou com bons índices de audiência na Grande São Paulo. Na segunda semana, a trama registrou 28 pontos de audiência e 43% de participação, um crescimento de 2 pontos de audiência em relação à semana de estreia.

Maria Marruá (Juliana Paes) e Juma (Allanis Guillen) (Globo/João Miguel Júnior)

Com a chegada de “Pantanal” na Globo, o fracasso de “Um Lugar ao Sol”, a primeira novela inédita na emissora durante a pandemia da covid-19, sumiu. Vale destacar que tais pontos não são atingidos desde a primeira semana de novembro de 2021, quando a foi ao ar a última semana da reprise especial de “Império”, que obteve média de 29 pontos de audiência e 45% de participação.

No Rio de Janeiro, onde fica o Projac, o remake de “Pantanal” também melhorou a audiência da Globo, alcançando 30 pontos e 48% de participação no mesmo período que São Paulo. Desta forma, a novela registrou um crescimento de 2 pontos de audiência e 3 de participação em relação à semana de estreia.

Jove e Juma são protagonistas de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

A expectativa segue positiva para a segunda fase da novela, que começou na última terça-feira (12). Além disso, a ideia é que o folhetim da Globo melhore a audiência da reta final do reality show “Big Brother Brasil 22″, que também segue com bons índices e chegou a registrar, na Grande São Paulo, sua maior audiência, com 25 pontos de audiência e 48% de participação, em sua 12ª semana.

Vale lembrar que Jessi, Arthur, Paulo André, Gustavo, Eliezer, Douglas Silva e Pedro Scooby seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Remake da novela 'Pantanal' terá mulher-onça (Reprodução)

