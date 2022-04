Recém-eliminada do ‘BBB 22′, Natália avalia futuro de relacionamento com Eliezer

Natália fala sobre o relacionamento com Eli fora do 'BBB 22' Globo (Reprodução)

Após ser eliminada do “BBB 22″, Natália participou do “Bate-Papo BBB”, com Rafa Kalimann, e falou sobre o futuro do relacionamento com Eliezer. Segundo a ex-sister, as coisas serão bem diferentes aqui do lado fora.

“Foi uma conversa que a gente já teve. Acho que os dois são adultos e maduros. Um coisa é dentro da casa, outra é quando você sai aqui e tem várias oportunidades, tem o seu trabalho... Eu prezo muito em focar no meu trabalho, na minha carreira profissional”, disse a designer de unhas.

Nat, inclusive, explicou que esse foi um dos objetivos que a levaram a entrar no reality show. “Isso é algo que eu quero sempre priorizar na minha vida, porque não adianta ter só um amor. Eu acredito que a minha carreira tem que igualar. Ele também tem outras prioridades, então cada um tem suas prioridades aqui fora. E a gente já combinou isso: ‘expectativas aqui dentro, lá fora é outro papo e amizade’.”

A ex-sister também comentou sobre uma possível aproximação por interesse por parte de Eli durante o game. “Ele só tem a carinha de bobo, mas ele é um homem muito inteligente”, afirmou.

Convite da Beija-Flor

Logo que deixou a casa do ‘BBB 22″, Natália já recebeu um convite muito especial: desfilar com a Beija-Flor neste Carnaval.

Com a designer de unhas no estúdio, Tadeu Schmidt disse que um dos momentos mais inesquecíveis da trajetória da recém-eliminada havia sido com a escola de samba, que se apresentou aos brothers. “Ali você mostrou uma alegria, uma paixão contagiante”, lembrou o apresentador.

Um dummy, então, entrou com a bandeira Beija-Flor, e Tadeu anunciou: “Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o ‘BBB’. Uma situação super especial. Nós estamos arrepiados com tudo o que você representa. E não é no Carnaval do ano que vem, não. É neste Carnaval, que é na semana que vem”.

Após deixar confinamento, Natália recebe convite de escola de samba TV Globo (Reprodução)

Nat não escondeu a emoção. “Que honra! Obrigada ‘BBB’, obrigada Beija-Flor! Foi triste sair, mas estou muito feliz de receber tudo isso”, disse.

