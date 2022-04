Protagonistas de ‘Elite’ revelam dificuldades para gravar cenas de sexo e drogas

A série “Elite” retornou para sua quinta temporada na Netflix no último fim de semana. E com ela, as polêmicas e todas as fofocas de bastidores que os fãs adoram acompanhar.

Em entrevista ao portal SensaCine, os protagonistas da série revelaram as dificuldades que tiveram para fazer as gravações de sequências que envolviam cenas de sexo ou de drogas.

“Quando você tem que entrar às oito da manhã como se estivesse drogado, aguentar até as seis da tarde... é muito mais difícil. Eu só tive uma cena na cama e foi super tranquila”, contou Valentina Zenere, que interpreta Isadora.

“Como Valentina, eu vim da Disney preocupado com as cenas de sexo, mas a equipe de produção tornou super fácil e tudo foi muito simples”, revelou o brasileiro André Lamoglia, que dá vida a Iván.

Se para Zenere e Lamoglia as cenas foram novidades, os veteranos já se acostumaram com esse tipo de sequência. “Nesse tipo de cena, acho muito fácil estragar tudo como atriz”, reconhece Carla Díaz, a Ari.

“Se houver um bom sentimento com seu parceiro, no final você se diverte. É muito mais frio do que as pessoas podem acreditar no final. Você parece tão exposto nessa situação com a outra pessoa que não tem escolha a não ser rir”, pontua Martina Cariddi, que faz a personagem Mencía.

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legenda of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

Leia também: Entenda o que aconteceu com Guzmán e Ander em ‘Elite’