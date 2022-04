Novo álbum ‘Versions of Me’ de Anitta é lançado no Tinder. (Reprodução/Divulgação)

Nesta terça (12), a cantora Anitta lançou seu mais novo álbum ‘Versions of Me’ nas plataformas de streaming, focando na disseminação de sua carreira internacionalmente.

Não somente nas plataformas de música, a cantora brasileira também deu o seu nome com o lançamento do álbum em outro meio inusitado.

Veja mais: Apresentador Yudi Tamashiro se casa com cantora Mila no quintal de casa

Desta vez, o lançamento entra para o aplicativo de relacionamento Tinder, com a divulgação de ‘Versions of Me’ para todos os que curtirem o card do álbum da artista. Após confirmado o ‘match’ entre Anitta e o usuário, a cantora aparecerá em uma mensagem exclusiva da plataforma aos membros.

Com esta ação na plataforma, os que utilizarem o aplicativo e passarem o dedo na tela, ao escolher seus ‘matches’, poderão ver o card criado para o novo álbum da artista brasileira.

Realmente essa é “uma das versões” curiosa de Anitta, assim como ela retrata em seu novo lançamento das faixas mais diversas.

A artista também possui um perfil pessoal no Tinder e agora está usando a plataforma como meio estratégico de divulgar ‘Versions of Me’ para todos os usuários. Mas, e aí? Você daria ‘match’ com a Girl From Rio?

O resultado de ‘Version of Me’ nas primeiras horas de lançamento

Lançado nesta terça-feira (12), ‘Versions of Me’ de Anitta traz uma série de colaborações de outros artistas da música, sendo nacionais e internacionais.

Após o lançamento, o álbum já teve visibilidade internacional em apenas algumas horas após ser disponibilizado, tomando posição no Top 40 do iTunes dos Estados Unidos. Com 15 faixas, ‘Versions of Me’ traz suas músicas já conhecidas como ‘Boys Don’t Cry’ e o sucesso mundial ‘Envolver’. Além disso, outras grandes participações marcaram presença na colaboração com a artista, como Khalid e Afro B.

Esse é apenas o começo do sucesso da ‘Girl From Rio’, espalhando sua arte brasileira de Honório Gurgel para o mundo.