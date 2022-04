Natália recebe convite especial após ser eliminada do ‘BBB 22′

Natália deixou a casa o “BBB 22″ após receber 83,3% dos votos no paredão da última terça-feira (12), mas muita coisa boa a aguarda do lado de fora da casa. A começar por um convite especial: desfilar com a Beija-Flor neste Carnaval.

Já com a designer de unhas no estúdio, Tadeu Schmidt disse que um dos momentos mais inesquecíveis da trajetória da recém-eliminada havia sido com a escola de samba, que se apresentou aos brothers. “Ali você mostrou uma alegria, uma paixão contagiante”, lembrou o apresentador.

Um dummy, então, entrou com a bandeira Beija-Flor, e Tadeu anunciou: “Você foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o ‘BBB’. Uma situação super especial. Nós estamos arrepiados com tudo o que você representa. E não é no Carnaval do ano que vem, não. É neste Carnaval, que é na semana que vem”.

Nat não escondeu a emoção. “Que honra! Obrigada ‘BBB’, obrigada Beija-Flor! Foi triste sair, mas estou muito feliz de receber tudo isso”, disse.

Que presentão! 👏

O paredão

Natália disputou a preferência do público com Gustavo, que levou 14,30% dos votos, e Paulo André, que recebeu apenas 2,27%.

O paredão foi formado após a saída de Linn da Quebrada, no último domingo (10). Sem anjo, Eliezer, que venceu sua primeira prova do líder, colocou Paulo André. Depois, no confessionário, Natália foi a mais votada pela casa e escolheu puxar Gustavo para a terceira vaga da berlinda.

Casa ‘pegou fogo’

As cenas de sexo entre Natália e Eliezer viralizaram durante o reality show, mas um momento ganhou as redes sociais por causa do barulho excessivo. O sexo barulhento fez quem estava no quarto Grunge acordar durante a madrugada.

Ao lado de PA, Eli e Natália fazem sexo no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A cena aconteceu após a festa do líder Lucas. Antes que o clima ficasse mais quente, a câmera foi cortada e as imagens foram para a cozinha, que estava sem nenhum participante do reality show da TV Globo.

Natália ainda esteve no centro de especulações. Ela sentiu alguns enjoos após as transas e cogitou-se que ela poderia estar grávida de Eli.

Apesar de o casal ter usado camisinha, as suspeitas aumentaram após o colunista Felipeh Campos, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, afirmar que Natália teria feito um teste de gravidez. No entanto, a equipe da participante se pronunciou sobre os boatos afirmando que a história não passava de fake news.