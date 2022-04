Médicos definem próximos passos do tratamento de Rodrigo Mussi

A equipe médica que cuida do ex-BBB Rodrigo Mussi informou que o paciente não precisará passar por uma cirurgia na coluna, pelo menos por enquanto.

O último boletim, divulgado nas redes sociais do gerente comercial na noite da última terça-feira (12), revelou ainda que o ex-brother passou um dia “mais lúcido” e tentou se comunicar.

“Hoje foi o dia que Rodrigo Mussi esteve mais lúcido, com expressões faciais, gestos, olhos bem abertos e tentando dizer algo ao seu irmão, Diogo. Por enquanto a decisão é que a cirurgia na coluna não é necessária, mantendo ele apenas com o colar cervical!”, diz o comunicado.

O texto reforçou ainda que o processo de extubação é lento e deve ocorrer próximo ao fim de semana ou início da semana que vem.

Lucas falou com Rodrigo no dia do acidente

Lucas Bissoli, eliminado do ‘BBB 22′, afirmou que conversou com Rodrigo Mussi no dia da tragédia. “Eu conversei com ele no mesmo dia do acidente. Até tinha ido gravar uma reportagem quando ele já tinha se acidentado. Ficou um clima tenso no início, um clima triste. Mas a família dele estava dando notícias nos últimos dias”, disse.

Como os demais participantes do reality show, Lucas torce pela recuperação do amigo. “É um moleque forte, de coração gigante. Não vejo a hora de, quando ele estiver melhor, poder visitar. Ele é querido por muita gente. Só não quero invadir a privacidade da família dele.”

O acidente

Rodrigo Mussi, de 36 anos, estava em um carro por aplicativo na madrugada de quinta-feira retrasada quando o veículo se chocou contra um caminhão na Marginal Pinheiros, na capital paulista.

O motorista disse que “provavelmente” cochilou ao volante. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP, da Globo. Ele usava cinto de segurança no momento do acidente e não se feriu.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

Já o ex-brother estava sem o equipamento de proteção e sofreu múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano e duas fraturas expostas na perna.

O rapaz deu entrada no Hospital das Clínicas como desconhecido. Não se sabe se o ex-BBB saiu de casa sem documento de identificação ou se ele se perdeu durante o atendimento do acidente. Por isso, a família demorou para tomar conhecimento sobre o que havia acontecido.

