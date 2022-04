Gusttavo Lima volta a processo de direitos autorais, após perder recurso

A briga judicial entre o cantor Gusttavo Lima e o compositor André Luiz Gonçalves da Silva ganhou um novo capítulo recentemente. O sertanejo perdeu o último recurso, em que pedia a anulação do caso.

De Lucca, como também é conhecido André, entrou na Justiça por conta dos direitos autorais das músicas “Fora do Comum” e “Armadura da Paixão”, ambas do começo da carreira do cantor.

Segundo o portal Metrópoles, a ação começou a tramitar em 2016, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e envolve cerca de R$20 milhões.

As músicas foram registradas como coautorias de Gusttavo Lima e De Lucca, mas o compositor afirma que elas são inteiramente suas. Gusttavo chegou a oferecer R$50 mil para De Lucca arquivar o processo, que recusou.

Recentemente, a equipe do cantor entrou com o pedido de arquivamento do caso, alegando já ter passado o prazo para reclamar direitos autorais. Contudo, o Supremo Tribunal de Justiça recusou, dizendo que a lei garante a possibilidade de reivindicar o direito em qualquer momento.

Assim, o processo volta ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que dará a decisão final. Caso perca, Gusttavo Lima deverá pagar o valor ao compositor.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação atualmente.

“Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio”, lançadas no ano passado, também estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

