Gustavo fala sobre Hitler dentro do ‘BBB 22’ e causa polêmica; entenda

Gustavo escapou de mais um paredão no “BBB 22″ e está no Top 7 do reality show da Globo. Mas, antes do programa ao vivo, o brother fez um comentário durante uma conversa com Paulo André e Pedro Scooby que causou muita polêmica.

Na conversa, ele fez uma comparação de uma atitude dele com outra do líder nazista Adolf Hitler e a fala não caiu bem nem dentro nem fora do confinamento: “Quando Hitler dominou Paris, ele não dormiu em Paris?”, indagou Gustavo ao planejar uma “invasão” ao quarto lollipop.

Em seguida, Paulo André se espantou e disse: “Que loucura, que comparação”. Depois, Gustavo se desculpou, mas concluiu seu raciocínio: “Foi mal. Não queria me comparar a ele, nunca. Mas eu digo, quando você ganha guerras, não dorme no território inimigo? Bota a bandeira lá?”, emendou.

Nas redes sociais, o ex-morador da casa de vidro do “BBB 22″ virou um dos assuntos mais comentados e o comentário foi visto como desnecessário: “Meu pai. Gustavo totalmente sem noção acaba de se comparar com Hitler”, escreveu um perfil. “Essa noite Gustavo se comparou a Hitler quando tomou o Lollipop! Isso é uma barbaridade! Não podemos admitir isso”, publicou outra pessoa.

Polêmica de Dani Calabresa

A humorista Dani Calabresa comentou o suposto affair entre a influenciadora digital Jade Picon e o surfista Gabriel Medina no ‘CAT BBB’ da última terça-feira (12) e não agradou nadinha os fãs da ex-sister.

Tudo começou quando Dani lembrou o envolvimento de Jade e Paulo André no reality show. “Parece que esse romance aí foi meio 100 metros rasos, né? Olha não quero fazer fofoca, longe de mim gente, mas parece que a Jade tá agora em outra onda”, brincou.

Dani Calabresa cita suposto romance de Jade e Medina no 'CAT BBB' TV Globo (Reprodução)

A apresentadora do quadro continuou: “Não, reage PA. Veste um cropped, desses que ela deixou aí na gaveta e mostra que se ela curte um surfista, você também pode”.

Nas redes sociais, muitos acusaram Dani Calabresa de espalhar fake news e não demorou para que o termo “Jade merece respeito” ficasse entre os mais usados no Twitter.

