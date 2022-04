Essas três mulheres vão se apaixonar por Jove Leôncio no remake de ‘Pantanal’

A vida de Jove (Jesuíta Barbosa) vai mudar radicalmente na segunda fase de “Pantanal”. Após descobrir que o pai, José Leôncio (Marcos Palmeira), está vivo, o jovem fica revoltado com todos os membros da família Novaes e decide viajar para a fazenda.

Em "Pantanal", Jove (Jesuíta Barbosa) será apaixonado por fotografia (Divulgação/Globo)

Mas, além dos conflitos familiares, o personagem estará envolvido com questões amorosas e, ao longo da novela de Bruno Luperi, vai se relacionar com três mulheres de personalidades totalmente diferentes. Confira abaixo quem são as namoradas de Jove, no remake da Globo.

Nayara

Victoria Rossetti seráa uma caçadora da fama no remake de "Pantanal" (Reprodução)

Nayara (Victoria Rossetti) começa como uma amizade colorida, mas acaba se tornando a primeira namorada do jovem.

Na trama, ela estará sempre em busca da fama e verá na família Novaes um atalho para conquistar o seu objetivo. Ao se tornar namorada do protagonista, ela se torna amiga da avó dele, mas quando ele decide ir embora do Rio de Janeiro, a jovem começa a falar mal do ex.

Guta

Julia Dalavia interpreta Guta em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Guta (Julia Dalavia) será o primeiro caso de Jove no Pantanal. Vizinhos, eles se envolvem rapidamente, já que ela não busca nenhum tipo de relacionamento sério.

De família conservadora, Guta e sua família se mudam para a região vindos do Paraná, mesma região em que Maria Marruá (Juliana Paes) morava.

Depois, ela ficará com Tadeu (José Loreto), irmão de Jove. Mas ela será apaixonada por Marcelo (Lucas Leto), seu irmão por parte de pai.

Juma Marruá

Remake da novela "Pantanal" estreia no horário nobre da Globo (Reprodução/Globo)

O fim do breve relacionamento com Guta abrirá caminho para Juma Marruá (Alanis Guillen). Mas, o namoro do casal protagonista de “Pantanal” não será imediato, já que na infância ela aprendeu que não deveria confiar nas pessoas.

Recebido com uma espingarda no primeiro encontro, Jove ganha a confiança de Juma depois de muita insistência. Porém, o relacionamento dos dois é constantemente ameaçado por inúmeros infortúnios ao longo da novela de Bruno Luperi.

