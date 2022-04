Entenda como a família de Jojo Todynho se mantém longe dos conflitos da web

Jojo Todynho participou, recentemente, do podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown, no Spotfy, onde falou sobre os próximos passos que pretende dar na carreira e, também, sobre a sua vida longe das câmeras.

Na conversa, com o artista, a famosa revelou como a família lida com as críticas que ela recebe nas redes sociais, seja pelo seu casamento com o militar Lucas Souza, por suas músicas ou por seus posts e, surpreendentemente, ela respondeu que os familiares não se envolvem.

Jojo Todynho é entrevistada por Mano Brown, em seu podcast no Spotfy (Reprodução)

“O meu trabalho é o meu trabalho. Eu falo para a minha família: ‘Viu qualquer coisa relacionada a mim na internet? Não fala nada. Não quero ver vocês brigando com ninguém, se metendo… Deixa falar. Eu só tomo porrada e só cresço”, revelou a funkeira, que voltou à TV aberta para participar da “Dança dos Famosos”, na Globo.

Jojo também falou para Mano Brown sobre a maneira que lida com os haters: “Eu sou uma pessoa que imponho muito respeito, porque minha família me ensinou ser dessa forma. Eu não dou nem abertura para eles e eles também não dão abertura para mim”.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão casados desde o início de 2022 (Reprodução/Instagram)

Para a famosa, o principal motivo para os ataques não acabarem é o preconceito: “Hoje a gente vive em uma era que a gente está mais livre. Livre para usar o que a gente gosta, livre para expressar o nosso sentimento. Ainda é uma luta, um processo. Eu sofro duas coisas, o preconceito e o preconceito, baseado no biotipo, na cor e quando elas têm uma idealização da Jojo e não me conhecem. Mas quando passam me conhecer, muda”, comentou Jojo Todynho.

Jojo dança hit

Nesta segunda-feira (11), Jojo Todynho mostrou que a dança tomou conta dos seus dias e aproveitou os minutos de folga para mostrar aos seguidores que já aprendeu um novo passo.

Jojo Todynho está no elenco da "Dança dos Famosos" de 2022 (Globo/Fabio Rocha)

No vídeo, Jojo mostra todo seu gingado. Com um look fitness branco, a funkeira dançou o hit do grupo Os Hawaianos, que está dominando as redes sociais. Na legenda ela colocou: “Nova integrante do bonde @hawaianosonline”.

