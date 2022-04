Documentário de Bárbara Paz que venceu Festival de Veneza estreia no Globoplay

O documentário “Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou” entrou para o catálogo do Globoplay nesta semana. O filme venceu a categoria de Melhor Documentário na Mostra Venice Classics, no Festival de Veneza 2019.

O longa marca a estreia da também atriz Bárbara Paz na direção. O filme conta a história de Hector Babenco, cineasta argentino radicado no Brasil, e sua relação com o cinema. Ele foi casado com Bárbara.

“Esse foi um filme missão, um filme de amor ao cinema, à vida, a esse homem. Digo que o filme é uma carta de amor minha para ele e dele para o cinema. Hector era um leão tentando sempre sobreviver só para fazer mais um filme”, declarou Paz.

Além do prêmio em Veneza, o filme também foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como representante do país a concorrer uma vaga ao Oscar 2020.

“Estrear agora no Globoplay é, para mim, uma honra. Uma plataforma brasileira que reúne as melhores produções. O Brasil inteiro vai poder assistir e se apaixonar por essa grande história de amor, por esse grande homem”, contou a diretora.

Estreias do Globoplay em abril

Entre as novidades próprias do Globoplay para o mês de abril, destaque para a segunda temporada da série sobrenatural “Desalma”. A nova leva de episódios traz um novo bruxo, interpretado por Fábio Assunção.

Também chega ao catálogo este mês a quarta temporada de “The Handmaid’s Tale”. Vale destacar ainda “Leonardo Da Vinci”, série histórica com Freddie Highmore, estrela de outra série da plataforma, “The Good Doctor - O Bom Doutor”.

As novelas restauradas deste mês são “Caminho das Índias”, de 2009, “América”, de 2005, e a décima sexta temporada de “Malhação”, de 2009. Uma novela mexicana também entram para o catálogo com exclusividade: “Amar a Morte”, com Angelique Boyer.

Leia também: Entenda o que aconteceu com Guzmán e Ander em ‘Elite’