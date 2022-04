Depois de sexo e algumas brigas, Natália Deodato é eliminada do ‘BBB 22′

Natália Deodato foi eliminada do “BBB 22″ com 83,43% dos votos. Nesta terça-feira (12), a mineira estava competindo contra Gustavo (14,30%) e Paulo André (2,27).

O paredão foi formado após a saída de Linn da Quebrada, no domingo (10). Sem anjo, o Eliezer, que venceu sua primeira prova do líder, colocou Paulo André. Depois, no confessionário, Natália foi a mais votada pela casa e escolheu puxar Gustavo para a terceira vaga da berlinda.

Paulo André, Natália e Gustavo no paredão do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Cenas de sexo

As cenas de sexo entre Natália e Eliezer viralizaram durante o reality show, mas um momento ganhou as redes sociais por causa do barulho excessivo. O sexo foi barulhento fez quem estava no quarto Grunge acordar durante a madrugada.

Ao lado de PA, Eli e Natália fazem sexo no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A cena aconteceu após a festa do líder Lucas Bissoli. Antes que o clima ficasse mais quente, a câmera foi cortada e as imagens foram para a cozinha, que estava sem nenhum participante do reality show da Globo.

Gravidez no ‘BBB 22′

Um dos momentos que mais chamaram a atenção foi a suposta gravidez de Natália Deodato no “BBB 22″. As especulações começaram após a sister sentir alguns enjoos, após ter transado algumas vezes com Eliezer.

Na área da piscina do "BBB 22", Natália fica pensattiva (Reprodução/Globo)

Apesar de o casal ter usado camisinha, as suspeitas aumentaram após o colunista Felipeh Campos, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, afirmar que Natália teria feito um teste de gravidez. No entanto, a equipe da participante se pronunciou sobre os boatos afirmando que era fake news.

Briga entre as comadres

As explosões de Nat dentro do “BBB 22″ também ganharam a web, principalmente após a briga entre ela e Linn da Quebrada, depois de uma festa do líder. Tudo começou com Natália discutindo a relação de amizade com Jessilane e Lina no quarto Grunge. Em seguida, a mineira foi para a cozinha, mas seguiu gritando em alto e bom som sobre os motivos de sua insatisfação.

Segundo Natália, ela estava sendo excluída da amizade entre Lina e Jessilane e acabou brigando com as aliadas e tendo atitudes agressivas. Assustados, os brothers e sisters abandonaram a festa e foram entender a confusão.

Briga de Natália e Linn assusta participantes do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

