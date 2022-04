Conheça ‘Clima do Amor’, novo dorama coreano da Netflix

'Clima do Amor' (Foto: Divulgação)

A Netflix inclui recentemente em seu catálogo o dorama coreano “Clima do Amor”, produção com 16 episódios. É estrelado por Park Min-young (”Os Invencíveis”), Song Kang (”Nevertheless”) e Yoon Park (”Você É Minha Primavera”).

A trama é centrada na rotina de trabalho do Serviço Nacional de Meteorologia da Coreia. Jin Ha-kyung (Min-young) é uma profissional metódica que acredita ser preciso separar a vida pessoal e profissional, fazendo com que ela tenha pouquíssimas amizades no trabalho.

Ela trabalha com Lee Shi-woo (Kang), que só consegue se importar com meteorologia, e Han Ki-joon (Park), um cara de ótima lábia - traço que garantiu ao rapaz a função de porta-voz da empresa.

Chae Yoo-jin (Yura) é uma jornalista iniciante que sonhava em seguir no investigativo, mas acaba designada para a editoria de meteorologia e estilo de vida.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em abril

O destaque do mês vai para a aguardada quinta temporada da série “Elite”. A nova temporada deve repercutir os eventos traumáticos do último episódio da temporada passada, do assassinato de Armando e à hospitalização de Ari, após quase morrer afogada. Este novo ano ainda deve incluir um ator brasileiro no elenco - saiba mais.

Tem ainda a segunda parte da quarta e última temporada de “Ozark”. A série já conquistou dois prêmios do Screen Actors Guild, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. Em fevereiro, foi a série de TV mais vista nos Estados Unidos.

Uma produção nacional entra para o catálogo, vinda do projeto “Mais Brasil na Tela”. Trata-se da série “A Sogra que te Pariu”, no estilo sitcom, estrelada pelo ator Rodrigo Sant’anna - conhecido por seus personagens no “Zorra Total”, da TV Globo.

Tem ainda as sextas temporadas de “Legends of Tomorrow” e “Better Call Saul”, a segunda temporada de “Boneca Russa” e o filme vencedor do Oscar “Bohemian Rhapsody”.

