Charles e Camilla não incluem Meghan e Harry em viagem à América do Norte

O príncipe Charles e a duquesa Camilla anunciaram o destino da próxima turnê real: eles viajarão em maio para o Canadá. A viagem dos membros da realeza faz parte das comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, que celebra os 70 anos de reinado da monarca do Reino Unido.

Apesar de irem para a América do Norte, Camilla e Charles não passarão na residência de Harry e de Meghan, que atualmente moram nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Os dois moram nos Estados Unidos desde que deixaram seus trabalhos como membros da realeza no início de 2020.

Última trip real

Camilla e Charles viajam ao Canadá após uma turbulenta turnê de Kate Middleton e do príncipe William à América Central. O duque e a duquesa de Cambridge enfrentaram protestos em suas visitas à Belize, Bahamas e Jamaica no último mês. Neste último país, um grupo de manifestantes anti-monarquia se reuniram na capital jamaicana Kingston para exigir um pedido de desculpas oficial da Grã-Bretanha.

Uma fonte disse à Us Weekly que Kate e William estariam “arrependidos” de terem feito a viagem aos três países que, no passado, foram ex-colônias da Inglaterra, que lucrou com o tráfico negreiro de suas populações.

A fonte próxima ao casal disse que a viagem foi “desafiadora” e serviu para que a realeza “abrisse os olhos” com relação ao seu papel na atualidade.

Camilla e Charles devem fazer uma turnê de três dias no Canadá e conhecerão comunidades locais em Terra Nova e Labrador, na Região da Capital do Canadá e nos Territórios do Noroeste. A viagem será a 19ª visita de Charles ao Canadá e a quinta de Camilla. Sua visita mais recente foi no verão de 2017.

Em um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Justin Trudeau disse que ele e sua esposa Sophie estão ansiosos para receber Charles e Camilla e “mostrar a eles algumas das muitas razões pelas quais temos orgulho de ser canadenses”.

Trudeau disse que a turnê será “uma oportunidade para Suas Altezas Reais participarem de várias iniciativas para homenagear o serviço e a dedicação da rainha ao nosso país e se encontrarem com canadenses inspiradores que estão fazendo a diferença em nossas comunidades”.