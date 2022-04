Cantora Isadora Pompeo defende Bolsonaro: ‘menos pior que nós temos’

A cantora Isadora Pompeo utilizou suas redes sociais para demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Em recente declaração, ela disse que o político tem sua admiração.

“Eu sou bolsominion, bolsonarista ou o que for, mano, por falta de opção, entendeu? Gente, ele não representa tudo o que eu acredito, ele não faz tudo que eu acho certo, faz muita coisa errada, fala muita coisa sem noção, tem atitudes que não são convenientes, mas é o menos pior que nós temos, e glória a Deus por isso. Talvez ele não seja o melhor, mas talvez ele é necessário para o momento”, afirmou a artista, em seus stories no Instagram.

Antevendo críticas sobre seu posicionamento, Isadora já deixou uma alfinetada para quem discordasse dela. “Liberdade de expressão no Brasil? Não! Cuba, Coreia do Norte, China, Vietnã, sim! Vai nessa, crente! Preguiça. Hoje é um dia feliz e sofrendo provação! Ô glória! Bate que o óleo tá fervendo”, disse.

Carreira

Nascida em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, Isadora Pompeo passou a ser conhecida através de seus vídeos na internet, em que fazia covers de músicas gospel reconhecidas pelo público.

Após anos como influenciadora digital, Isadora resolveu investir na carreira musical. Seu primeiro álbum é de 2017, “Pra Te Contar Os Meus Segredos”. No ano passado, ela divulgou seu segundo álbum, “Processo”.

Atualmente, seu trabalho mais recente é o single “Não Há o Que Temer”, lançado em março deste ano.

Ela foi casada com Thiago Maia, jogador de futebol do Flamengo. O matrimônio durou apenas seis meses, quando o casal resolveu se separar. Thiago processa Isadora por difamação e calúnia, após Isadora afirma que o atleta a traiu.

