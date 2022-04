‘Bridgerton’ comete erros ao retratar a cultura indiana através das irmãs Sharma

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ se concentra em outro irmão, Anthony, o mais velho da família. O personagem, interpretado por Jonathan Bailey, também vive seu romance particular e tem como par romântico Kate Sharma, vivida por Simone Ashley de ‘Sex Education’.

Como esperado, a família Sharma faz sucesso entre os indianos de todo o mundo e com razão, pela própria diversidade representada na mídia ocidental e inserida em um drama romântico de época.

A nova temporada, muito do que realmente é certo quando se trata da representação do sul da Ásia, mas também mostra alguns momentos culturalmente confusos, que fazem os indianos se questionarem.

Primeiramente, o uso do sobrenome Sharma. Como as protagonistas femininas têm cor de pele mais escura, você esperaria que fossem do sul da Índia, que é berço de famílias com outros sobrenomes. Sharma é mais comum entre os indianos do norte.

Depois vem o detalhe de como as irmãs se referem ao pai chamando-o “Appa”, que é tâmil, uma língua falada no sul da Índia. Em ‘Bridgerton’ as irmãs Sharma moravam em Bombaim antes de chegada a Londres, o que pode explicar o fato de falarem vários idiomas. O intrigante é que Edwina chama Kate de ‘Didi’ e nos faz pensar que a equipe de criação decidiu colocar qualquer referência indiana que pudessem sem ter o devido cuidado cultural.

O multilinguismo é comum nos lares indianos. As crianças indianas falam normalmente mais de duas línguas quando seus pais são de diferentes partes da Índia. Mas de onde era o pai de Kate e Edwina neste caso?

Na série, Kate diz a Anthony Bridgerton, em uma viagem de caça, que seu pai era secretário de uma família real na Índia. Teria sido ele um tâmil que se mudou para Bombaim? Infelizmente, ficamos sem saber mais sobre o Sr. Sharma, a não ser pelos sábios conselhos que suas filhas repetem uma à outra.

Apesar dessas e outras pequenas falhas, há os minuciosos detalhes, como Kate declarando como ela ‘despreza o chá inglês’ e depois a vemos preparando seu próprio ‘chai’ adicionando cardamomo e cravo de sua bolsa de especiarias de seda.