‘BBB 22’: Post de Linn da Quebrada cuspindo pão irrita fãs de Arthur Aguiar

Linn da Quebrada entra no camarote do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Linn da Quebrada deixou os fãs de Arthur Aguiar irritados depois de publicar um vídeo que viralizou nas redes sociais. Divulgado nesta quarta-feira (13), o vídeo mostra a cantora cuspindo um pão, atitude que foi tida como uma indireta para o ator, que segue no “BBB 22″.

Além de cuspir, a cantora diz: “Está podre, mofado”, antes de tirar a comida da boca. Nas redes sociais, a famosa foi criticada, já que ele é chamado de “pãozinho”, após sua mulher, Maíra Cardi, reclamar que o marido estava comendo muito carboidrato durante o confinamento.

Ex-BBB Linn da Quebrada comendo pão mofado (Reprodução)

Entre os comentários do Twitter, os fãs disseram: “Ela não foi amiga do Arthur, era rival, o deboche dela é maravilhoso e eu amei”. Outro disse: “Ela é um ícone, né? O deboche de trilhões”.

“Totalmente desnecessária, a boa samaritana dentro do programa agora está nessa, me orgulho em dizer nunca me enganou”, escreveu uma terceira fãs.

LEIA TAMBÉM: Entenda como a família de Jojo Todynho se mantém longe dos conflitos da web

Arthur Aguiar virou meme por causa dos pães da casa (Reprodução/Globo)

O perfil oficial do cantor comentou o vídeo em uma página de notícias sobre celebridades da plataforma. “Apesar de estarem em lados opostos do jogo, Arthur sempre respeitou muito a Lina. Jogo é jogo, aqui fora é vida que segue! Todo sucesso para ela”, escreveu.

Polêmica de Dani Calabresa

A humorista Dani Calabresa comentou o suposto affair entre a influenciadora digital Jade Picon e o surfista Gabriel Medina no ‘CAT BBB’ da última terça-feira (12) e não agradou nadinha os fãs da ex-sister.

Tudo começou quando Dani lembrou o envolvimento de Jade e Paulo André no reality show. “Parece que esse romance aí foi meio 100 metros rasos, né? Olha não quero fazer fofoca, longe de mim gente, mas parece que a Jade tá agora em outra onda”, brincou.

Dani Calabresa cita suposto romance de Jade e Medina no 'CAT BBB' TV Globo (Reprodução)

A apresentadora do quadro continuou: “Não, reage PA. Veste um cropped, desses que ela deixou aí na gaveta e mostra que se ela curte um surfista, você também pode”.

Nas redes sociais, muitos acusaram Dani Calabresa de espalhar fake news e não demorou para que o termo “Jade merece respeito” ficasse entre os mais usados no Twitter.

LEIA TAMBÉM: Gustavo fala sobre Hitler dentro do ‘BBB 22′ e causa polêmica; entenda