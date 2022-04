‘Animais Fantásticos 3’ tem cena com diálogo homoafetivo retirada do filme na China

A estreia mundial de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ está dando o que falar. Não só pelo registro de bilheteria do último final de semana, considerado baixo com relação aos mercados fora dos Estados Unidos, mas também pelas críticas negativas que o longa vem recebendo.

Uma última polêmica diz respeito à versão do filme que está sendo exibida na China. A Warner Bros. confirmou que removeu alguns diálogos do filme para responder aos pedidos do governo chinês.

O estúdio retirou referências claras ao passado romântico de Alvo Dumbledore (Jude Law) e Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen). Duas falas foram retiradas da versão do filme que está sendo exibida no país.

Veja também: Trailer final de ‘Animais Fantásticos 3′ mostra Grindelwald e Dumbledore em confronto final

Os cortes somam apenas seis segundos dos 143 minutos de duração do filme, mas são fundamentais para estabelecer os personagens.

A Warner Bros. se pronunciou sobre o caso: “Como estúdio, estamos comprometidos em proteger a integridade de todos os filmes que lançamos, e isso se estende a circunstâncias que exigem cortes sutis para responder com sensibilidade a uma variedade de fatores do mercado”, disse um porta-voz da Warner Bros. em uma declaração ao The Hollywood Reporter.

“Nossa esperança é lançar nossos recursos em todo o mundo conforme lançado por seus criadores, mas historicamente enfrentamos pequenas edições feitas em mercados locais. No caso de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’, um corte de seis segundos foi solicitado e a Warner Bros. aceitou essas mudanças para cumprir os requisitos locais, mas o espírito do filme permanece intacto. Queremos que o público em todo o mundo veja e aproveite este filme, e é importante para nós que o público chinês tenha a oportunidade de experimentá-lo também, mesmo com essas pequenas edições”, concluiu o porta-voz do estúdio.

‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ é dirigido por David Yates, que também dirigiu as duas partes anteriores e as últimas quatro entradas da série de filmes Harry Potter. O roteiro é da autora da série de romances J.K. Rowling e de Steve Kloves. O longa não é adaptado de nenhum dos livros.

Para quem não lembra, o protagonista de Animais Fantásticos, Newt Scamander, era um personagem minúsculo na franquia original e só é mencionado pelo nome na série Harry Potter.

O elenco de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ também conta com Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci , e Valerie Pachner.