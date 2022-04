Ana Maria Braga enfia banana no pote de leite em pó durante encontro com Natália do ‘BBB’: “Até quebrei minha banana”

Ana Maria Braga enfia banana no leite em pó durante encontro com Natália do ‘BBB’: “Até quebrei minha banana” (Reprodução/TV Globo)

Para quem acompanha o ‘Mais Você’ na Rede Globo, sabe que diversos encontros com a apresentadora Ana Maria Braga pode ser uma máquina de memes e situações peculiares.

Ao receber Natália Deodato, a última eliminada do ‘BBB 22′, nesta quarta-feira (13), Ana Maria Braga comentou sobre a confusão que envolveu a banana com o leite condensado dentro do reality e decidiu reproduzir o prato da sister convidada.

A apresentadora revelou ter ficado entusiasmada com a história da banana.

Barraco da lata de leite em pó

A confusão do ‘BBB’ que envolvia Natália e Gustavo foi transmitida por Ana Maria em seu programa. No vídeo, os brothers discutiam o porquê de Natália ter colocado uma banana direto na lata de leite em pó, sendo que o item era de todo mundo.

Ana Maria Braga questionou Natália: “Como é que faz? Pega a banana e enfia aqui dentro, é isso?”

Após a curiosidade da apresentadora ser posta à mesa, a eliminada do reality sanou sua dúvida: “Isso! Aí você enfia bem direitinho e depois dá um ‘mordidão’ que fica bem delícia.”

Ana Maria tenta copiar Natália

Em uma tentativa de imitar a modelo e design de unhas, Ana Maria fracassou em replicar o prato da sister e acabou quebrando a banana. “Até quebrei minha banana com esse negócio de enfiar direitinho”, brincou a apresentadora.

"Eu fiquei muito entusiasmada com a minha banana no enfiar muito direitinho e quebrou" 🗣🗣 #MaisVocê #BBB22 pic.twitter.com/zrB0wAOy3D — TV Globo 🐆 (@tvglobo) April 13, 2022

A comandante do ‘Mais Você’ disse ter ficado entusiasmada com sua banana, em uma justificativa sobre a fruta ter quebrado. Ao mencionar a discussão no reality, Ana Maria comentou: “Mas a lata lá era de todo mundo, né?”

“Sim, eu errei. Mas isso foi só uma vez, que eu estava muito estressada. Nas outras vezes, eu picava direitinho a banana e colocava no potinho com leite em pó. Às vezes a gente congelava a banana lá”, disse Natália em resposta.

Ana Maria brincou com a situação, dizendo que banana ficaria uma delícia se fosse congelada e “durinha”. Natália concordou com a apresentadora durante o encontro.