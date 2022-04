Você percebeu? Cinco erros de gravação do filme ‘Sonhos de Papel’, exibido na Sessão da Tarde

A “Sessão da Tarde” da TV Globo desta terça-feira (12) exibe o filme “Sonhos de Papel”, um drama infantojuvenil estrelado por Ed Oxenbould e Sam Worthington, conhecido por seu papel em “Avatar”.

O longa conta a história de Dylan Webber (Oxenbould), um garoto que descobre que tem talento para fazer aviões de papel. Ele mora na Austrália, mas seu sonho é competir no Campeonato Mundial de Aviões de Papel no Japão. Para realizá-lo, Dylan conta com a ajuda de seu pai, Jack (Worthington).

Como qualquer grande produção, o longa conta com alguns erros de gravação que acabaram indo para a versão final, conforme indicado no IMDb. Veja se você percebeu todos eles.

Vovô foi mesmo para a guerra?

Quando o avô de Dylan vai buscá-lo para ir ao museu aéreo, ele está vestindo o que parece ser uma jaqueta de voo novinha em folha. Se o vovô tivesse mesmo ido para a guerra, ela estaria bem mais gasta, não?

Cadê a abertura que estava aqui?

Quando a dupla está no avião no museu, ele conta com uma abertura, para mostrar o interior da cabine. Porém, no final desta cena, quando a polícia aparece, o corte não está mais lá, exibindo então um painel sólido com o número 652. Ué!

Austrália ou EUA?

Dois comentários mostram que o filme, embora gravado na Austrália, foi pensado para o mercado estadunidense. O primeiro deles é quando o Prof. Hickenlooper diz aos alunos que eles vão fazer um “questionário”, mas as escolas australianas não têm questionários, pois essa é uma prática educacional estadunidense. O outro é quando um garoto empurra Dylan escada abaixo e o chama de “white trash”. Este termo não existe na Austrália, sendo usado nos Estados Unidos para designar pessoas brancas pobres, de forma pejorativa.

Quebra de eixo

Na última cena, as posições de Kimi e Jason muda constantemente. Em um momento, Dylan segura as mãos de Jason, sendo que este está à sua direita e Kimi está à esquerda de Dylan. Quando ele levanta as mãos, Jason está à esquerda de Dylan e Kimi à direita. Esse é um problema de gravação chamado “quebra de eixo”, quando a câmera muda de lugar e mantém os atores nas mesmas posições.

Sidney ‘atravessa’ a ilha

O filme acontece em Sydney, no sudeste da Austrália. Na pista de atletismo do filme, logo após Kimi ver Dylan na arquibancada, há uma foto de 5 pessoas correndo. A placa do lado de fora da pista diz ‘Go Athletics WA’ - time da Austrália Ocidental, na costa oeste do país. Isso aconteceu porque “Sonhos de Papel” foi gravado na Austrália Ocidental, bem longe de Sydney - mas o roteiro optou por manter a famosa cidade australiana como cenário principal.

Leia também: Ficou confuso? Entenda o final do filme ‘Furioza’ da Netflix