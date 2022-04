Viviane Araújo diz que doação de óvulos ainda é vista com preconceito

A atriz Viviane Araújo contou que utilizou doação de óvulos para conseguir engravidar, mas que o método ainda é visto com muito preconceito.

As declarações foram dadas durante uma entrevista ao podcast “Só Se For Agora Podcast”, comandado por Jorge Perlingeiro, presidente da LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro).

“Sempre tive sonho de ser mãe, mas sempre fui adiando por conta de trabalho, Carnaval, foi passando o tempo. Nem me liguei na questão de ter me resguardado na questão médica do assunto, poderia ter congelado óvulos”, contou a atriz, que atualmente está com 47 anos de idade.

“O meu foi com óvulo doado. Tem muita barreira e muito preconceito ainda, de algumas mulheres não aceitarem, ou marido e família que não aceitam, dizendo que ‘filho de óvulo doado não vai ser seu’ (...) Não importa se é óvulo doado, se é seu, se é adoção. Sempre que eu puder falar sobre isso, é muito importante que isso fique bem nulo, porque realmente a mulher tenta várias vezes e resiste em não querer a ovodoação”, revelou Viviane.

Desfile na Sapucaí

Viviane Araújo é rainha de bateria da Salgueiro e este ano desfila com a companhia de seu futuro herdeiro. Recentemente, ela deu uma entrevista dizendo que vai deixar o tradicional salto alto de lado no desfile de Carnaval deste ano.

A ideia é adaptar a fantasia para cobrir uma parte do local, mas ela estará com um salto bem baixo, de acordo com o que for liberado por sua médica.

Para a atriz, atravessar a Sapucaí grávida é a realização de um sonho. Ela traz como referência a atriz Luiza Brunet, que desfilou na avenida nas últimas semanas de gestação. “A barriga não estará tão grande, mas estará bonitinha”, disse Viviane.

