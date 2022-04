Trailer final de ‘Animais Fantásticos 3’ mostra Grindelwald e Dumbledore em confronto final

‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ já estreou mundialmente mas, no Brasil e Estados Unidos, somente entra nos cinemas neste final de semana. Em meio às críticas negativas e à baixa bilheteria registrada no último final de semana, a Warner Bros. lançou um novo trailer.

Intitulado “trailer final”, as novas imagens não mostram muitas novidades, mas nos dão um vislumbre de como será a batalha final contra o bruxo Grindelwald.

O trailer destaca a escala épica da aventura, que seguirá o grupo de bruxos direcionados por Alvo Dumbledore (Jude Law) viajando de destino em destino enquanto tentam impedir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) de se tornar uma ameaça imparável.

Veja também: Daniel Radcliffe diz que não deseja interpretar Harry Potter novamente

Tudo indica que a batalha final deve acontecer entre a equipe de Newt Scamander (Eddie Redmayne) e os seguidores do bruxo das trevas Grindelwald (Mads Mikkelsen), este último se tornando ainda mais perigoso com a ajuda de Credence Barebone (Ezra Miller).

Dumbledore se manterá longe do conflito até certo ponto, monitorando e guiando os passos de bruxos apontados por ele para diminuir o poder de Grindelwald. A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido interpreta Vicência Santos, uma bruxa diretora da Escola de Magia da Bruxaria de Castelobruxo.

No final do trailer, Dumbledore e Grindelwald se enfrentam cara a cara, o que promete ser o momento mais tenso do filme, uma vez que os dois personagens têm um relacionamento romântico.

‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ é dirigido por David Yates, que também dirigiu as duas partes anteriores e as últimas quatro entradas da série de filmes Harry Potter. O roteiro é da autora da série de romances J.K. Rowling e de Steve Kloves. O longa não é adaptado de nenhum dos livros.

Para quem não lembra, o protagonista de Animais Fantásticos, Newt Scamander, era um personagem minúsculo na franquia original e só é mencionado pelo nome na série Harry Potter.

O elenco de ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ também conta com Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam, Callum Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy Corby-Tuech, Fiona Glascott, Katherine Waterston, Maria Fernanda Cândido, Richard Coyle, Oliver Masucci , e Valerie Pachner.