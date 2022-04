Sorte de centavos: Web comenta maré de azar de Jessi no ‘BBB 22′

A vida de Jessi dentro na casa do “BBB 22″ está longe de parecer uma colônia de férias. Para começar, a sister vive na xepa, situação que já virou até piada. No último domingo (10), viu a amiga Lina ser eliminada e, agora, foi “despejada”, sendo obrigada a dormir no quintal, ao relento.

O “novo lar” de Jessi é uma consequência do jogo da discórdia de segunda-feira (11). A dinâmica funcionou da seguinte forma: os participantes tinham de dizer quem eram suas duas maiores prioridades dentro da casa. Em uma etapa adicional, cada um deveria atribuir uma consequência a um de seus escolhidos.

Jessi foi eleita uma das prioridades de Eliezer, ao lado de Natália. Acontece que, no confessionário, o brother precisou colocar uma das duas no “acampamento BBB”, e a bióloga foi a escolhida.

LEIA TAMBÉM: ‘BBB 22′: Jogo da discórdia tem consequências, briga e lágrimas; confira

A sister ficará restrita a entrar em casa apenas para usar o banheiro. Até o banho vai acontecer no jardim. A produção do reality show separou uma mesinha com água e um saco de dormir. A “boa notícia” é que a professora não sairá do VIP nesta semana e poderá receber comida de Eli e Nat.

Nas redes sociais, usuários comentaram sobre a maré de azar de Jessi. Confira algumas das publicações:

É pra ser um meme, mas de todas as pessoas da casa, Jessi é quem tem uma narrativa mais sofrida! Ficou sete semanas seguidas na xepa, e agora essa dormida isolada no jardim! Sinceramente! Ela merece muitas coisas boas e a final seria uma delas! https://t.co/1AZ1qof7BH — Maíra Azevedo 👠 (@tiamaoficial) April 12, 2022

Que dó da Jessi, o saco rasgou! Deve ter passado frio, e fora os mosquitinhos! #BBB22 pic.twitter.com/cVwgsaupO2 — Yliie 🧬🌵⭐️🎭🐇 (@yliieat) April 12, 2022

Jessi perdeu a Lina, vai perder a Natália amanhã e ainda vai morar no quintal, a coitada só se ferra, mas juram que a vítima é o pão — Karen (@accoun_fan) April 12, 2022

na vida eu tô só a Jessi: toda fudida, cheia de problemas, mas já apanhou tanto que nem morar no jardim abala mais. #BBB22 pic.twitter.com/Q52UcL4tLg — nico no #BBB22 🥷🙏 (@niconatv) April 12, 2022

Mais consequências do jogo

Jessi não foi a única que sofreu consequências no jogo da discórdia de ontem. Veja o que mais rolou: