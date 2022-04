Scooby critica postura de Eliezer após ‘surto’ por castigo do monstro

Pedro Scooby não poupou críticas à postura de Eliezer após o “surto” do brother ao receber o castigo do monstro no jogo da discórdia do “BBB 22″ da última segunda-feira (11).

Na dinâmica, os participantes tinham de dizer quem eram suas duas maiores prioridades dentro da casa. Em uma etapa adicional, cada um deveria atribuir uma consequência a um de seus escolhidos. Acontece que Natália precisou “condenar” uma de suas opções - Jesse e Eli - a permanecer com uma fantasia de polvo até a segunda ordem. E a escolha da designer de unhas foi pelo “crush” - que não ficou nem um pouco contente.

“Depois eu fiquei pensado... É errado e tal, mas eu entendi o pensamento da Nat. É compreensível, teve motivos”, disparou Scooby em conversa com Gustavo.

O empresário lembrou que ele levou outro golpe da sister recentemente. “Menos de uma semana depois ela bota no monstro. Ele vai pensar que não está valendo nada mesmo.”

O surfista, então, levantou um ponto. “Não estou defendendo, mas o moleque até então nunca tinha comprado a bronca de estar com ela e agora quer cobrar?”

Treta de casal

Eliezer não escondeu o descontentamento com a escolha da crush. “Mas ela infelizmente, né... Não era um voto pra tirar da casa, não era um voto pra ir para o paredão, não era um voto pra votação. Ela podia ter feito a escolha dela”, disse Eliezer, bastante irritado, logo após o fim do programa ao vivo.

Eliezer foi escolhido por Natália para o castigo do monstro Globoplay (Reprodução)

“Calma, calma, não vamos nos estressar também. A gente já está cheio de problema, sem mais um problema”, disse Jessi.

Momentos depois, Nat caiu no choro por conta da bronca que tomou do crush. “Parece que tudo o que eu faço aqui dentro é errado”, disse a designer de unhas.

Jessi tentou consolar a amiga: “Não é errado, é que ele tá chateado porque quando ele finalmente consegue ser líder, de novo ele vai pro monstro, uma situação que ele já foi várias vezes”, explicou.